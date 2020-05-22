南韓檢方投入百名人力強制調查新天地教會！首次徹查全國各分支

▲南韓大邱新天地教會。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓水原地方檢察廳22日派出100多名人力前往新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會（下稱新天地教會）全國各地的分支機構進行搜索取證，這也是南韓檢方首次對新天地進行強制性調查。搜查地點包括教主李萬熙等人的私人住宅與辦公室。

根據《韓聯社》報導，新天地教會日前爆發新冠肺炎群聚感染，導致南韓國內疫情瞬間失控，感染人數飆升。公民團體「全國新天地受害者聯盟」2月向檢方舉報李萬熙違反《傳染病預防法》並涉嫌《特定經濟犯罪加重處罰法》中的貪汙瀆職罪。檢方22日上午在新天地位於京畿道、釜山、光州以及大田等各地的分支機構進行搜查取證。

▲ 新天地教主李萬熙。（圖／翻攝自YouTube／신천지예수교증거장막성전）

事實上，大邱市政府3月就曾偕同大邱地方警察廳攻破新天地教會，進行行政調查。搜查範圍除了大邱總部外，也包含其餘3處教會幹部的私人民宅。該次行動共派遣199名人力（48名公務員與149名警察）投入搜查而新天地方面則有25名教徒參與行政調查。

南韓自1月20日出現首例確診病例後，好不容易控制整體疫情，沒想到2月18日出現的大邱第31例確診案例卻引發新天地大規模群聚感染，導致南韓國內確診數暴增，疫情瞬間失控。

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