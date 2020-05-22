落跑鎮長揪朋友群聚喝酒　看警察上門「戴口罩躺棺材」裝死

▲祕魯一名鎮長違反防疫禁令，竟異想天開躲進棺材裝死。（圖／達志／示意圖）



記者吳孟臻／綜合報導

托瑞斯（Jaime Rolando Urbina Torres）身為祕魯南方小鎮坦塔拉（Tantará）的鎮長，卻無視政府封城的禁令，外出和朋友群聚喝酒，當警方獲報上門逮人時，托瑞斯還躺進棺材裝成死人，最後被警方以違反宵禁逮捕，當地居民都對他輕視疫情的態度非常不爽。

托瑞斯躺進棺材時，臉上還戴著口罩，此滑稽景象都被前來抓他的警察拍了下來。警方表示，托瑞斯帶頭違反宵禁和社交距離，只為了跟朋友喝酒，被逮捕時全身酒味。目前不了解他們喝酒的確切地點，更不知道為什麼旁邊會有一副棺材。

據《Dailymail》報導，祕魯中央66天前宣布封城，托瑞斯就被居民指控，封城後他只有8天待在鎮上，更無視病毒的可怕，沒有在鎮上採取任何的預防措施。

當地媒體報導，托瑞斯因為設立緊急隔離所失敗而拼命找藉口，被官員質詢好多次，他也沒有設置適當的安全檢查站，以確保外地人無法進入該小鎮。

根據美國約翰霍普金斯大學統計數據，祕魯目前有10萬8769個確診數，3148人死亡。

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