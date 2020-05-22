後疫情時代股市有上漲潛力　瑞銀看好3類防禦股

▲在疫苗能成功問世、經濟數據逐步回穩下，瑞銀認為，股票能具有上漲潛力。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球金融市場，瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告指出，即使行情一個月以來陷於區間波動，但若疫苗能成功問世、經濟數據逐步回穩，股票能具有上漲潛力，可配置防禦性較強以及表現穩健的類股，如優質高股息股票、精選必需消費品以及醫療保健類股。

隨著全球疫情逐步趨緩，奧地利、比利時、法國、希臘、義大利和西班牙3月實施的做空禁令，也在18日到期後解除，瑞銀認為，歐洲解除做空限制，可望提供市場技術面支撐。

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瑞銀指出，因應疫情影響，各國陸續祭出寬鬆貨幣政策與財政刺激政策，美國聯準會（Fed）主席鮑威爾日前也提及，一旦疫苗問世，他有「高度信心」美國經濟將會回升。

瑞銀表示，儘管近期主要經濟體的數據不佳，但德國央行的數據顯示，封鎖導致的經濟衰退幅度可能沒有原先預想地糟，因此經濟數據優於市場預期，也帶來一線樂觀期待。

瑞銀分析，只要投資人見到更明確跡象顯示經濟持續恢復正常，股票仍具有上行潛力，而這段期間市場可追蹤相關指標，包括隨著經濟重新開放觀察住院率的變化、疫苗試驗進展、人口產生抗體的普遍程度，作為未來疫情一旦捲土重來時嚴重程度的指引。

瑞銀進一步指出，從部份指標來看，股市已充分反映價值，其中美國股票的本益比為18.5倍，比20年均值高15%，如果經濟更強勁反彈，部份市場領域仍有很大的上行空間。

至於類股部分，瑞銀看好防禦性較強以及表現穩健的類股，像是優質高股息股票、精選必需消費品以及醫療保健類股，可望有較佳表現。

另在信用債方面，瑞銀說，近期美國聯準會的言論表明負利率不會成為「新常態」。 不過，在可預見的未來，利率可能仍將保持低位。因此，投資人將需要在風險較高的信用債中尋找收益，目前這些債券的價格頗具吸引力。

瑞銀認為，美元投資級債券（185個基點）、美元高收益債券（778個基點）和美元新興市場主權債券（579個基點，摩根大通EMBIG指數）的信用利差，足以彌補疫情危機下的風險。

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