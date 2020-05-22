慧洋海運擬配發1.75元股利　現金殖利率達6.2%

▲慧洋海運今（22）日舉行股東常會，董事長藍俊昇（圖中）表示，新冠肺炎疫情衝擊航運業，預估第三季起運輸需求回補，可望帶動散裝航運穩定向上。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

慧洋海運今（22）日舉行股東常會，董事長藍俊昇表示，新冠肺炎疫情衝擊航運業，預估第三季起運輸需求回補，可望帶動散裝航運穩定向上；會中並通過每股配發股票股利0.25元、現金股利1.5元，合計股利1.75元，以公司昨(21)日收盤價24.2元計，現金殖利率達6.2%。

藍俊昇表示，目前散裝航運市場雖呈現低迷狀態，因2019年初以來普遍保守的市場態度以及環保法規的實施，使新造船投資意願偏低、船舶供給減少，短期因素造成的波動。

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後疫情時代，各國可望逐步解封，藍俊昇指出，待疫情穩定後預期會出現強勁的需求回補力道，中長期看來散裝航運市場仍有望逐步走揚，而慧洋今年仍預計交付7艘節能新船，公司輕齡化的節能船隊在市況回升時，將可取得更具競爭力的租金水準。

▲慧洋海運今（22）日舉行股東常會，通過每股配發股票股利0.25元、現金股利1.5元，合計股利1.75元。(圖／慧洋海運提供)

在船隊規劃上，2019年總計4艘新船加入營運，並同時處分7艘老舊船舶，年底總計船舶數為129艘，總計處分利益約新台幣1億元；另外，2019年市場震盪幅度雖大，但因換約時機得當，使得全年度換約仍有4%的漲幅。

另外，相較2月初BDI低點，散裝市況已逐漸回穩，慧洋表示，目前業務運作及財務狀況一切正常。針對全球股市持續走低，市場信心低迷的情況下，為保障投資人權益，慧洋今年度1月由金管會核准之新股發行案，將擬向主管機關申請延後辦理，待資本市場狀況較穩定明朗後再進行。

展望後市，慧洋目前已有三艘即將到期船舶租家提前預訂第三季換約，毛利率可達四成以上，顯示船舶期貨市場交易仍然活絡。今年預期交付新船計畫仍照既定時程不變，全年仍將維持7艘節能船舶加入營運船隊，截至4月底為止已完成4艘船舶交付，其中包含兩艘裝設脫硫器設備，新船平均毛利將近五成，在未來運輸需求回補，且市場船舶供給減少的狀況下，公司營運復甦可期。

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