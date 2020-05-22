　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

如何顧好經濟拚連任又「懲罰中國釀疫情」？CNN點出川普兩難困境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN指出，美國總統川普想要在不傷害經濟、尋求連任的狀況之下懲罰中國疫情應對，陷入兩難困境。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

CNN分析報導，美國經濟受到貿易戰、新冠肺炎疫情的負面影響，已經呈現搖搖欲墜的狀態。總統川普持續指控北京隱匿疫情，過去也大打經濟牌做為主要政績，現在要如何在顧好經濟、成功爭取連任機會的情況之下，又能達到懲罰中國的目標，讓他陷入兩難困境。

川普政府批評中國隱匿疫情，官員們普遍同意，必須據此針對中國採取懲罰行動，共和黨、民主黨國會議員也一致認為，應該徹底重新思考與中國的關係。但是，各方對於懲罰程度的認知，以及11月即將到來的總統大選，都有可能侷限這項跨黨派共識。

雖然民主黨對於懲罰中國誤導疫情資訊一事，抱持開放支持的態度，卻也擔心遭到過度渲染，在大選前幾個月淪為川普的反中言論。輿論也指出，這項議題最後可能演變成針鋒相對的政治鬥爭，甚至進一步破壞已經受挫的美國經濟。

▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲川普政府指責北京隱匿疫情，華府官員普遍認為必須對此做出反制行動，國會兩黨也認為必須重新思考與中國的關係。圖為川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

華府官員正在討論擴大制裁、關稅等更加嚴厲的反制措施，也考慮進一步抵制中國5G與各種政治行動，國會議員近幾周也開始提案，試圖將重要醫療物資、藥品的供應鏈移回國內，並且針對在國內生產的企業提供稅額優惠與商業獎勵措施，同時推動許多懲罰性措施。

舉例來說，參議院20日通過《外國公司控股責任法案》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）等懲罰性措施，要求外國企業遵守美國審計法規，否則無法在美國證券交易所上市。共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）本月稍早也提出法案表示，如果中國對於新冠病毒的來源不加以坦承，美國將可以實施制裁。

▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer，左）、中國國務院副總理劉鶴（中）與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin，右）。（圖／路透）

川普政府努力在不影響美國經濟的狀況之下，向中方「發出訊息」，具體作法包括國安議題相關制裁，以及進一步抵制中國5G網路。華府15日已採取行動，阻止全球晶片製造商將半導體出口販售給華為（Huawei），此舉被認為將會加劇與中國的緊張關係。但與此同時，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）以及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）卻又必須謹慎行事，以免失去貿易戰「第一階段」協議的成果。

報導中提到，美國農業與製造業因貿易戰受到嚴重打擊，尤其在俄亥俄州、賓夕凡尼亞州等「搖擺州」（swing state）更是造成負面後果，因為加徵關稅導致製造業提高成本，農民也無法將大量作物出口到中國。根據聯邦準備系統（FRS）數據，美國製造業2019年出現1.3％的輕微衰退，家族農場破產案件比前一年增加將近20%。

儘管美中1月簽署「第一階段」貿易協商，成果卻不如預期，中國購買的美國商品遠遠不及承諾。根據估計，中方目前購買的能源、農業與製造業商品不到協議中的一半。外界開始質疑川普主打的經濟政績，也懷疑長達18個月的貿易戰是否真的值得。

▲▼ 大豆。（圖／路透）

▲CNN指出，美國黃豆等關鍵農產品仍需要中國來購買。（圖／路透）

彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）認為，貿易戰的協議「一直都是政治協議」，但他也指出，如果中國持續不遵守貿易協議立場，川普的反中言論就可能變本加厲，「疫情的影響是替政府創造政治空間，他們可以說自己很想要保持協議，但中國不履行承諾。如此一來，他們就有了協議無法成功的藉口。」

CNN指出，美國目前藥品、個人防護設備的生產與出口，以及黃豆等關鍵農產品銷路都仍必須仰賴中國，共和黨意識到總統大選、貿易戰與上述種種經濟影響，深知現在不是美國做出回應的最佳時機，所以也尚未推動重大改革法案，將企業移回國內，或懲罰中國的疫情應對。也有參議員指出，在這種情況之下懲罰中國將會是個錯誤。

共和黨籍參議員布倫特（Roy Blunt）說，「尤其在農業領域，我們仍然需要中國市場。」另一名共和黨參議員圖恩（ John Thune）表示，共和黨非常認真想要找出方法，讓美國主要企業把工廠遷回國內，但考慮到各國薪資的情況，無法一夜之間完成，且勢必出現激烈討論，「我們正處於疫情之中，這是我們的第一優先任務，但我確實認為，此事結束以後的究責非常重要，我們許多成員也對此強烈認同。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

 
ET快訊
Gogoro總監偷吃人妻！摩鐵激戰6次　還要綠帽夫賠償百萬
快訊／一客機墜毀巴基斯坦！「衝入住宅區」　機上載100名乘客
南方澳斷橋懲處名單出爐！「交通部次長、港務公司董座」都在內
下背痛3個月！他連蛋蛋都疼　驗精噴出「淡黃濃液」…醫師秒懂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「港版國安法」掀國際反彈　學者：美國可能終止香港特殊待遇

密西根州「大壩潰堤」洪水狂襲1.1萬人撤離　川普宣布緊急狀態

川普「沒戴口罩」參觀福特工廠：我剛有戴…但不想被鏡頭拍到

《紐約時報》：北京推「港版國安法」壓制抗爭　恐懼憤怒再起

2少女被吻影片流出「慘死槍下」！警逮28歲已婚男…兇手仍在逃

蔡英文就職演說「再籲兩岸對話」　學者：釋出和解善意

「北京加強施壓、疫情衝擊經濟」！南華早報：蔡英文第2任期的巨大挑戰

美挺台議員：北京武統台灣將致「美中軍事衝突」災難後果

美國飆破150萬人染疫…全球最高　川普：這是「榮譽勳章」！

旅美小說家於梨華辭世　女兒稱「染新冠引發呼吸衰竭」病逝

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

疫情沒營業壓力大　刺青師突發狂拿剪刀刺死7歲女童

快訊／巴基斯坦客機墜毀「衝入住宅區」　機上搭載100名乘客

弱勢者一開始就輸在起跑點？　加州大學淘汰SAT、ACT成績要求

飛機、衛星技術故障　非洲到南美洲地磁衰退呈現「兩極反轉」現象

俄羅斯聯邦「車臣總統」疑染疫　急送莫斯科治療

如何顧好經濟拚連任又「懲罰中國釀疫情」？CNN點出川普兩難困境

日《防衛白皮書》草案指「陸趁疫情散播假消息」

北韓新冠「零確診」　檢疫院長：高層重視+提前部署！

避免疫情強勢收購！印度加強審查「中、港」證券投資

港版國安法　新加坡學者：中國最不留餘地策略

舉重女神郭婞淳靠「一張椅子」健身　連睡覺也穿UA恢復能量

苦練10年終於等到這句話　郭婞淳哽咽「很想讓教練以我為傲」

台南到處都有「黑色一塊」　他看成分「含黑糖＆蜂蜜」傻眼：香皂都要加糖？

港股收盤慘跌1,349點！跌幅5.56%　創近5年最大單日跌幅

豪雨狂炸水淹到胸部　3汪被綁果園險滅頂…網即刻救援

誰是疫情終結者？賴清德曝只有「他們」能拯救陳時中

疫情沒營業壓力大　刺青師突發狂拿剪刀刺死7歲女童

玩家自製巨型「動物森友會限定版 Switch」　JoyCon 設計超細緻

中職／米蘭達超愛健身　與查普曼傳影片互虧：肚子跑出來了

IG小盒子直接「開房間」！支援臉書開啟多人視訊聊天室　最多容納50人

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

國際熱門新聞

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

護理師防護衣內只穿內衣惹議　絕美冷豔本尊曝光

印尼「屍傳人」感染　開棺為為死者洗澡慘中鏢

饒舌歌手躺鈔票床開超跑炫富　遭綁架2月後成腐屍

越南嫰模穿「口罩比基尼」惹眾怒

全球40天暴增300萬確診、21萬死

更／錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

朝保全打噴嚏　台女在新加坡挨告

港版國安法　川普：美將強烈反應

俄女護士好熱　透明防護衣內只穿內衣

即／巴基斯坦客機墜毀「衝入住宅區」

中國推香港版國安法　美國務院警告強力譴責

17歲少女遭5m兇鱷撕扯「屍體竟完好」真相令人心疼

她工廠內蹲馬桶直接產子　起身冷看嬰屍漂

更多熱門

相關新聞

日防衛白皮書指「陸趁疫情散播假消息」

日防衛白皮書指「陸趁疫情散播假消息」

日本在2020年度《防衛白皮書》草案中提到，全球局勢受到新冠肺炎疫情嚴重影響，同時更直接點名中國大陸趁著疫情混亂「故意散播假消息」，並且為了製造對自身有利的國際秩序，利用疫情擴大國家之間的戰略競爭。這份《防衛白皮書》將會在7月於內閣會議上進行報告。

北韓新冠零確診　院長：提前部署

北韓新冠零確診　院長：提前部署

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

為了搶240救濟金　3女遭踩死9傷

為了搶240救濟金　3女遭踩死9傷

墾丁行遇大雨！陳時中點名想穿木屐

墾丁行遇大雨！陳時中點名想穿木屐

關鍵字：

北美要聞川普貿易戰總統大選新冠肺炎世界疫情CNN

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

懷中小貓健康長大　溫柔獼猴卻消失了

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面