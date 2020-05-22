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饒舌歌手「躺鈔票床開超跑」炫富　暴徒盯上拖出家門…2月後腐屍遭棄樹林！

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▲葡萄牙饒舌歌手因為時常炫富，遭到綁匪殺害棄屍。（圖／翻攝自當事人IG）

▲葡萄牙饒舌歌手因為時常炫富，遭到綁匪殺害棄屍。（圖／翻攝自當事人IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

線上不少網美、藝人都會透過炫富的方式吸引粉絲注意，雖打著自己「生活的品質」，但紙醉金迷的生活，很可能替自己招來不必要的劫難。葡萄牙一名饒舌歌手莫塔（David Mota）過去因為常在社群網站上炫耀自己過著億萬富翁的生活，兩個月前被家人發現失蹤，直到本周被警方在其豪宅50公里外的樹林發現莫塔的屍體。

根據英國《太陽報》報導，莫塔在3月15日被通報失蹤，當時粉絲都認為他可能在家中遭到綁架，其中原因被認為是常常在IG上PO出自己的炫富撒鈔生活，不僅曾PO出自己躺在紙鈔床上，更和多台昂貴鈔跑合照，穿金戴銀的樣子最後成為綁匪覬覦的對象。

▲葡萄牙饒舌歌手因為時常炫富，遭到綁匪殺害棄屍。（圖／翻攝自當事人IG）

▲莫塔時常曬出昂貴超跑，讓人以為生活奢糜。

莫塔的母親Filomena Mota表示，兒子在深夜接到一通電話，接著走到大門口，後來被兩名戴帽子的黑衣男帶走，而且當時還時由鄰居提醒說「妳沒有事吧？」她才驚覺兒子已經不見，且大門口出現斑駁血跡。此外Filomena Mota也表示，兒子在離開前接到的，好像是一名女子的來電，說自己遭到兩名綁匪綁架，向莫塔求救。

警方經過2個多月的調查，終於在本周於莫塔住家外50公里的樹叢發現了他的屍體，且已經有些許腐爛的現象，而屍體上也有遭到綑綁跟虐待的痕跡。警方表示，綁匪可能因為莫塔炫富的行為，進而綁架，然而知情的粉絲卻知道，莫塔本人根本不是所謂的億萬富翁。

目前當地警方以綁架謀殺案進行偵辦，並且將莫塔的屍體進行屍檢。過去曾傳出莫塔與另外一名嘻哈歌手Piruka共同創作歌曲，但合作金額卻出現糾紛，被認為有嫌疑，但目前Piruka已經出面否定，全案正進行調查中。

▲葡萄牙饒舌歌手因為時常炫富，遭到綁匪殺害棄屍。（圖／翻攝自當事人IG）

▲最終遭到殺害棄屍的莫塔，讓母親相當難過。

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