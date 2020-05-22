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沒戴口罩就不能買鬆餅！　惡男不死心折返3次...氣到開槍射廚師

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▲▼鬆餅。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子因為買不到鬆餅，竟然朝廚師開槍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美擴大，科羅拉多州一名男子去鬆餅店時，因為不爽買外賣也要戴口罩，被拒絕後還不死心折返3次，最後仍買不到鬆餅，一氣之下竟然朝廚師胸口開槍，目前已經落網。

科羅拉多州警方表示，27歲男子沃森(Kelvin Watson)14日下午前往當地一間鬆餅店買外賣，被女店員告知需要戴口罩才能提供服務，他離開後身上帶著一個口罩返回店內，但是卻不願意戴在臉上，所以又再次遭到店員拒絕，他一怒之下把槍放在櫃台，當場威脅廚師「我可以把你的頭打爆」。

再次沒買到鬆餅的沃森，15日凌晨不死心再次返回店內，然而第3次遭到廚師拒絕時，他不但賞了對方一巴掌，還開槍擊中對方。廚師後來被送醫急救後，目前已出院在家休養，當局18日對沃森以一級謀殺罪進行起訴，本案將於22日開庭。

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