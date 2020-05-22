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社會 社會焦點 保障人權

法院認證「束褲太緊太難脫」改判家長會長性侵無罪確定

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▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲丘姓男子遭控指侵被害人下體，法院改判無罪確定。此為示意圖。（圖／記者田暐瑋攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市興雅國小家長會前會長丘姓男子，遭控涉嫌利用會務藉機接近一名單身女家長球球（化名），雙方交往後球球有意結束這段關係，不料丘男竟跑到球球家裏大鬧，更以手指性侵球球。丘男三度遭法院認定有罪判刑，但高院去年的更三審改認定球球當時穿著的束褲太緊、太難脫，改判無罪。案經最高法院審理後，駁回上訴確定。

判決指出，丘男在2010年間擔任家長會長，當時更擔任台北市國小學生家長聯合會副總會長。不過他隱瞞已婚身分，與球球交往。但球球2012年9月間打算結束這段關係，丘男不死心，在凌晨衝進球球位在台北市信義區的住處，大吵大鬧。球球事後驗傷並提出告訴，指稱丘男當時以手指性侵得逞，丘男因此遭檢方提起公訴。

法院審理時，丘男否認犯罪，主張雙方為男女朋友，當時雖有爭吵、拉扯，但並未性侵；另外也說球球身上的傷並非當時造成，自己沒有犯罪。但法院審理後，一審、二審、更一審均認定丘男有罪，分別判刑1年10月與1年8月。更二審則改判無罪。

案經撤銷發回，高院更三審審理後，合議庭指出，球球指稱當時丘男脫下她的束褲，性侵得逞，但高院函詢束褲製造公司，該公司回覆該束褲之正確穿著方式，需耗費相當力氣且過程繁複；而球球身高168公分、體重65公斤，身材並非嬌小。高院因此認為，倘若當時發生肢體扭打，丘男強將球球所著束褲拉扯至大腿部位、性侵得逞，但球球的腰、腹部卻無因拉扯而產生之擦、挫傷力、無束褲遭強行拉扯之刮、擦傷痕，似乎不太可能。

另外高院也認為球球在案發後有許多不合常理之處，例如不進行性侵害驗傷、女兒在房裡有無聽到吵架聲音陳述不一、球球供稱天亮之後去公立醫院驗傷也與事實不相符、行為當時雙方來往仍然密切，諸多疑點，更三審因此改認定丘男並未性侵，判決無罪。全案再上訴最高法院，最高法院22日駁回上訴，丘男無罪確定。

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