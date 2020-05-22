【黃寶慧】慧眼看天下／美兵推2030太平洋戰爭　引爆核戰？　川普封殺令　毀滅華為5G制霸！？

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根據英國媒體報導，美國的五角大廈進行了兵棋推演，用來模擬2030年，中美雙方若在太平洋爆發軍事衝突，情況會如何？而所有的結果都顯示，美國將會敗給解放軍，甚至有專家預測，整場戰爭將升級為核戰，有這個可能嗎？而除了軍武間的衝突外，下一波美中貿易戰似乎也愈演愈烈，台積電15日才剛確定要赴美設廠，美國隨後就宣布，全世界只要有使用到美國軟體和設備的半導體廠商，在賣給華為之前，都需要獲得美國政府的許可。台積電在中國大陸的業務約占10～12%，幾乎都和華為有關，因此這項政策勢必會對整個市場造成震動，川普政府選擇在這時候對華為施壓，除了要毀掉華為的5G制霸美夢外，又有什麼其它盤算呢？《慧眼看天下》第99集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，與淡江大學財金系教授聶建中，與主持人黃寶慧深度分析國際最新發展與情勢。

▲在台積電赴美設廠後，美國隨後宣布，只要使用到美國軟體和設備的半導體廠商，在賣給華為前，都需美政府許可。（圖／CFP）

推遲兩個月! 大陸「兩會」登場

因新冠肺炎疫情，而推遲兩個多月的大陸「全國兩會」，政協和人大會議21、22日在北京登場，受疫情影響，今年的會期也特別縮短四天半，創下史上最短紀錄，採訪的記者也由往年的三千多人，大幅限縮到幾百人，與會代表也都提早入京，隔離14天並接受核酸檢測；為了確保會議順利進行，北京防疫力求滴水不漏，全程高度戒備。

▼2020大陸全國兩會推遲兩個月後登場。（圖／翻攝自CCTV）

WHA落幕 成美中角力新戰場

世界衛生大會WHA落幕，台灣雖然沒有受邀，但還是有很多國家在議程當中為台發聲；這是疫情爆發後，全球領袖首次有機會一同開會討論，不過美國總統川普卻缺席了，川普不但拒絕世衛邀請，更批評世衛淪為傀儡，放話要求世衛在一個月內落實改革，否則將永久撤資；與此同時，大陸國家主席習近平反而在世衛宣布，將再投入20億美元援助抗疫，也讓美中角力再度上演。

▼世界衛生大會WHA落幕，但中美間角力似乎並未停息。（圖／路透）



歐巴馬暗酸川普 痛批「防疫擺爛」

5月畢業季來臨，但受到新冠肺炎疫情的影響，今年美國的畢業生，都無法享受盛大的典禮，美國有線電視新聞網CNN，就特別舉辦了一場線上畢典，邀請各領域的大咖來為應屆畢業生，獻上祝福；不過前總統歐巴馬演講時的一席話，卻被外界認為，是罕見公開指責現任總統川普防疫不力。對此，川普也毫不客氣的回擊，痛批歐巴馬「非常無能」；而在全美歡慶畢業之際，美國失業率卻創下經濟大蕭條以來的新高，如何讓新鮮人不要「畢業即失業」，也成為美國的全新挑戰。

▼歐巴馬於演說中公開指責川普防疫不力，引發川普強力回擊。 （圖／路透）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。