　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／美兵推2030太平洋戰爭　引爆核戰？　川普封殺令　毀滅華為5G制霸！？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

根據英國媒體報導，美國的五角大廈進行了兵棋推演，用來模擬2030年，中美雙方若在太平洋爆發軍事衝突，情況會如何？而所有的結果都顯示，美國將會敗給解放軍，甚至有專家預測，整場戰爭將升級為核戰，有這個可能嗎？而除了軍武間的衝突外，下一波美中貿易戰似乎也愈演愈烈，台積電15日才剛確定要赴美設廠，美國隨後就宣布，全世界只要有使用到美國軟體和設備的半導體廠商，在賣給華為之前，都需要獲得美國政府的許可。台積電在中國大陸的業務約占10～12%，幾乎都和華為有關，因此這項政策勢必會對整個市場造成震動，川普政府選擇在這時候對華為施壓，除了要毀掉華為的5G制霸美夢外，又有什麼其它盤算呢？《慧眼看天下》第99集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，與淡江大學財金系教授聶建中，與主持人黃寶慧深度分析國際最新發展與情勢。

▲在台積電赴美設廠後，美國隨後宣布，只要使用到美國軟體和設備的半導體廠商，在賣給華為前，都需美政府許可。（圖／CFP）

▲在台積電赴美設廠後，美國隨後宣布，只要使用到美國軟體和設備的半導體廠商，在賣給華為前，都需美政府許可。（圖／CFP）

推遲兩個月! 大陸「兩會」登場
因新冠肺炎疫情，而推遲兩個多月的大陸「全國兩會」，政協和人大會議21、22日在北京登場，受疫情影響，今年的會期也特別縮短四天半，創下史上最短紀錄，採訪的記者也由往年的三千多人，大幅限縮到幾百人，與會代表也都提早入京，隔離14天並接受核酸檢測；為了確保會議順利進行，北京防疫力求滴水不漏，全程高度戒備。

▼2020大陸全國兩會推遲兩個月後登場。（圖／翻攝自CCTV）

▼2020大陸全國兩會即將開幕。（圖／翻攝自CCTV）

WHA落幕 成美中角力新戰場
世界衛生大會WHA落幕，台灣雖然沒有受邀，但還是有很多國家在議程當中為台發聲；這是疫情爆發後，全球領袖首次有機會一同開會討論，不過美國總統川普卻缺席了，川普不但拒絕世衛邀請，更批評世衛淪為傀儡，放話要求世衛在一個月內落實改革，否則將永久撤資；與此同時，大陸國家主席習近平反而在世衛宣布，將再投入20億美元援助抗疫，也讓美中角力再度上演。

▼世界衛生大會WHA落幕，但中美間角力似乎並未停息。（圖／路透）

▼世界衛生大會WHA落幕，但中美間角力似乎並未停息。（圖／路透）

歐巴馬暗酸川普 痛批「防疫擺爛」
5月畢業季來臨，但受到新冠肺炎疫情的影響，今年美國的畢業生，都無法享受盛大的典禮，美國有線電視新聞網CNN，就特別舉辦了一場線上畢典，邀請各領域的大咖來為應屆畢業生，獻上祝福；不過前總統歐巴馬演講時的一席話，卻被外界認為，是罕見公開指責現任總統川普防疫不力。對此，川普也毫不客氣的回擊，痛批歐巴馬「非常無能」；而在全美歡慶畢業之際，美國失業率卻創下經濟大蕭條以來的新高，如何讓新鮮人不要「畢業即失業」，也成為美國的全新挑戰。

▼歐巴馬於演說中公開指責川普防疫不力，引發川普強力回擊。 （圖／路透）

▼歐巴馬於演說中公開指責川普防疫不力，引發川普強力回擊。 （圖／路透）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
破億影片下面留言「我來自台灣」！釣出Alan Walker回
雨彈又來！樹德科大門前淹成河　學生蜂擁「搶救倒地機車」
純潔女友害羞不給碰「不敢看下面」　他一查驚見「男客名單落落長
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際對台好感支持度增加　薛瑞福：一國兩制在台沒有市場

18歲少女「曝7年父親逼洩慾生活」　懷孕竟遭注射酒精針打胎…獸父一句話逼瘋她

墨西哥海域發生規模6.1地震　深度10公里

趁她替老父量血壓　日女拿啞鈴猛砸女看護頭：為什麼我媽死了妳還活著？

梨泰院夜店新冠病例　感染源最有可能來自歐美

「川普鐵粉」成新任國家情報總監　民主黨憂獨立性受損

遇害沙烏地記者哈紹吉長子：家屬已經原諒凶手

【黃寶慧】慧眼看天下／美兵推2030太平洋戰爭　引爆核戰？　川普封殺令　毀滅華為5G制霸！？

封城地鐵成新野戰天堂　男女「月台合體」被拍還嗆：祝你看得開心

才粉碎死亡說…金正恩再度消失21天　南韓密切關注下落！

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

國際對台好感支持度增加　薛瑞福：一國兩制在台沒有市場

18歲少女「曝7年父親逼洩慾生活」　懷孕竟遭注射酒精針打胎…獸父一句話逼瘋她

墨西哥海域發生規模6.1地震　深度10公里

趁她替老父量血壓　日女拿啞鈴猛砸女看護頭：為什麼我媽死了妳還活著？

梨泰院夜店新冠病例　感染源最有可能來自歐美

「川普鐵粉」成新任國家情報總監　民主黨憂獨立性受損

遇害沙烏地記者哈紹吉長子：家屬已經原諒凶手

【黃寶慧】慧眼看天下／美兵推2030太平洋戰爭　引爆核戰？　川普封殺令　毀滅華為5G制霸！？

封城地鐵成新野戰天堂　男女「月台合體」被拍還嗆：祝你看得開心

才粉碎死亡說…金正恩再度消失21天　南韓密切關注下落！

跨越東西台灣愛的串連　慈濟邀多方愛心關懷綠衣天使

國際對台好感支持度增加　薛瑞福：一國兩制在台沒有市場

「我不愛貓」他第一次被當床瞬間繳械　每天都為牠串門

胸口佈滿小紅點！男經常性2天換一次衣服…全身爆癢　醫：對皮膚刺激太大

18歲少女「曝7年父親逼洩慾生活」　懷孕竟遭注射酒精針打胎…獸父一句話逼瘋她

墨西哥海域發生規模6.1地震　深度10公里

大雨影響屏東稻米受損近23公頃　23日山川琉璃4景點暫停開放

LG首款5G雙螢幕手機來了　V60 ThinQ 5G下週登台

高雄雨彈淹成「樹科河」員警抱童涉水　直擊救護車雨中搶命

理財周刊／今年下半年值得期待的主機板產業

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

護理師防護衣內只穿內衣惹議　絕美冷豔本尊曝光

印尼「屍傳人」感染　開棺為為死者洗澡慘中鏢

饒舌歌手躺鈔票床開超跑炫富　遭綁架2月後成腐屍

越南嫰模穿「口罩比基尼」惹眾怒

全球40天暴增300萬確診、21萬死

更／錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

朝保全打噴嚏　台女在新加坡挨告

港版國安法　川普：美將強烈反應

俄女護士好熱　透明防護衣內只穿內衣

中國推香港版國安法　美國務院警告強力譴責

她工廠內蹲馬桶直接產子　起身冷看嬰屍漂

17歲少女遭5m兇鱷撕扯「屍體竟完好」真相令人心疼

昔「摔角新星」慘殺2女　仍有44女失聯

更多熱門

相關新聞

總統府遭駭演成宮鬥劇？黃紹庭爆：內部派系分配不均

總統府遭駭演成宮鬥劇？黃紹庭爆：內部派系分配不均

總統府疑似遭駭客入侵而導致訊息外洩一事，尚未真相大白，且重要官員紛紛缺席21日的專案會議，已引發外界國安疑慮。高雄市議員黃紹庭在22日的ETtoday《雲端最前線》直言，刑事警察局表示暫沒有駭客從外部入侵的跡象，其實已經「打臉」總統府，建議民進黨乾脆定調「就是有內鬼」。

台股收盤重挫197點！　險守10800點

台股收盤重挫197點！　險守10800點

港版國安法草案曝光！

港版國安法草案曝光！

遭控隱匿疫情？陳時中反擊「描述事實」

遭控隱匿疫情？陳時中反擊「描述事實」

杜魯道批中國不懂司法獨立　加國憂香港

杜魯道批中國不懂司法獨立　加國憂香港

關鍵字：

黃寶慧直播慧眼看天下吳子嘉聶建中華為台積電

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面