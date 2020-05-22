護理師防護衣內「只穿整套內衣」服務病患　本尊摘面罩…冷豔大眼臉蛋美翻！

▲俄羅斯女護理師只穿內衣協助病患引發爭議。（圖／翻攝自IG/spb.kp.ru下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯新冠肺炎疫情嚴重，前線人員的負擔也相當承重，日前在圖拉市（Tula）竟還出現一名女護理師在照顧病患時，半透明的防護衣下竟只穿著疑似比基尼的內衣，畫面中的老年病患也疑似目不轉睛地看著。如今這名女護士的正面照大曝光，果然也不讓網友失望的是名「五官深邃的大眼俄國辣妹」。

根據英國《每日郵報》報導，俄羅斯莫斯科南部的圖拉市「圖拉地區醫院」，日前流出一張護理師的照片，在照顧新冠肺炎病患時，在隔離衣內僅穿著內衣，照片流出後立刻引發熱烈討論，她所屬的圖拉地區醫院眼見上了新聞，官方也特別出面回應，將會進行調查。

圖拉當地衛生部門表示，該名護理師已經違反工作制服規定，將會做出紀律處分。而該名女護理師身分22日也曝光，這名23歲女護理師娜迪亞（Nadia）表示，因為穿著防護衣真的太熱，加上穿於防護衣內部的安全衣也嚴重短缺，所以才出此下策「並希望醫院可以撤銷對她的懲處」。

▲娜迪亞摘下防護面具後，五官深邃擁有水汪汪大眼。

此外，娜迪亞的真面目也隨之曝光，她漂亮深邃的五官再次贏得不少網友的稱讚，「面具有張好臉蛋，隔離衣下有好身材」，而日前因為僅內衣的工作照，當時也曾有網友力挺「誰會願意這樣工作，該檢討的是醫院的高層」。

俄羅斯截至22日上午確診人數達到317554人，醫療體系面臨極大的考驗，資源短缺的情況下，更傳出前線醫護人員領不到國家給予的補助，上班時數超過原定時間，引發許多抗議聲浪。