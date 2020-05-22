祭鐵腕！25家境外電商未開發票國稅局開鍘　下周還有第2波處分

▲境外電商不開發票，國稅局祭鐵腕，已經開鍘一波，預計下周進行第二波，甚至情節嚴重者還可能會被罰100萬。（圖／Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

有25家境外電商未開立發票，國稅局已經開罰！台北國稅局表示，首次開罰是3000元，如果再不開立發票，國稅局下周還會有第2次處分。

根據統計，境外電商目前設有稅籍、還在營業者只剩下105家，其中已經開立發票者78家，申請字軌中的有2家，剩餘的25家還未有打算開發票的動作，台北國稅局表示，部分境外電商表示，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，使得部分境外電商的營業情況也有下滑，所以對於開立發票的系統建置與進度也有緩慢下來。

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但是依規定，今年起境外電商就應該要開立發票，大型電商例如Gooogle、Apple、Uber、Uber Eats都已經開立發票，並且國稅局也給予一年的輔導緩衝期，因此今年再不開發票就必須依法開罰。

所以，台北國稅局針對未開立發票的25家先依據營業稅法第47條，先罰3000元，並且可以連續罰，國稅局已經要求境外電商限期改善，最晚下周如果還未開立者就會繼續罰，也就是第二波開罰；國稅局表示，最重考慮依據稅捐稽徵法第44條規定，處查明認定的總額5%處罰，最高可以罰到100萬元。

▲新冠肺炎因素，境外電商營業稅也呈現兩樣情，線上遊戲、訂餐都明顯成長，線上訂房呈現腰斬的情況（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，因為疫情的關係，境外電商的營業情況也呈現兩樣情。台北國稅局表示，境外電商3、4月申報營業稅因為受到新冠肺炎疫情有明顯的變動，線上遊戲、訂餐、資安、影音都有明顯成長，平均成長兩到三成。但是線上訂房營業情況就慘了，甚至有些線上訂房稅收呈現腰斬的狀況，台北國稅局表示，整體3、4月期的境外電商營業稅微幅衰退。