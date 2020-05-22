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《紐約時報》：北京推「港版國安法」壓制抗爭　恐懼憤怒再起

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▲▼ 天下制裁集會,香港,反送中。（圖／路透社）

▲《紐約時報》報導，中國全國人大即將審議「港版國安法」，將讓北京加強控制香港，重燃港人恐懼與憤怒。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

中國全國人大即將審議「港版國安法」，《紐約時報》報導，此法將讓北京加強控制香港，鎖定挑戰中共的示威者，破壞香港在「一國兩制」下享有的相對自治，重燃港人恐懼與憤怒。

中國第13屆全國人民代表大會第三次會議預定22日至28日舉行，議程包括審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，也就是眾所矚目的「港版國安法」。

《紐時》指出，這項21日公布的議案導致北京專制政權影響力滲透香港引發的恐懼、憤怒與反抗再起，也令人擔心，北京試圖剝奪1997年香港主權移交以來保有的獨特政治與文化認同。

▲▼反送中,反修例,香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲港府曾在2003年推動基本法第23條立法，引發50萬人上街遊行後擱置迄今。（圖／路透社）

在中共眼中，須制定這類法律維護中國主權，防範決心破壞中共統治的外部勢力。「港版國安法」通過後，北京將有權整肅去年下半年令香港陷入動盪、直接挑戰中共及其領導人習近平權威的反政府抗爭人士。

港府曾在2003年推動基本法第23條立法，禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為，引發50萬人上街遊行後擱置迄今。報導指出，北京這次繞過港府，由全國人大立法，破壞香港主權移交後在「一國兩制」下享有的相對自治。

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

▲中國外交部提早因應國際關切，21日致函多國駐北京大使闡述立場。圖為香港反送中元旦大遊行的情況。（圖／路透社）

中國外交部提早因應國際關切，21日晚間致函多國駐北京大使，闡述北京立場並敦促他們支持立法工作。信函聲稱，香港因存有法律漏洞且欠缺執法機制，反對派「長期勾結外部勢力」，從事分裂、顛覆、滲透並破壞中國大陸的行為，已成為中國國家安全重大風險來源。當局須依法懲戒參與分離主義與恐怖主義活動的「極少數人」，事不宜遲。

《華爾街日報》報導，美國多位聯邦參議員正推動立法，制裁執行「港版國安法」的中共黨員與實體，並懲罰與相關實體有業務往來的銀行。聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）與杜美（Pat Toomey）說，議案已研擬一段時間，最新情勢發展使立法更為迫切，他們將敦促參議院領袖儘速處理。

《紐時》分析，「港版國安法」正中香港反政府抗爭核心：港人害怕北京一步步奪走香港珍視的司法獨立與言論自由。外界也擔心港府日漸將北京利益置於港人利益之上。

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲香港去年6月爆發「反送中」抗爭，港府與示威者都不願妥協，儘管疫情爆發後抗爭降溫，但民間不滿情緒未減。（圖／路透）

去年6月，香港爆發「反送中」抗爭，港府之後撤回備受爭議的逃犯條例修訂草案，但抗爭並未落幕，示威者堅持實現普選、獨立調查警方濫權等訴求。港府與示威者都不願妥協，抗爭常演變成暴力衝突，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發後抗爭降溫，但民間不滿情緒未減。

「反送中」抗爭加大香港內部親北京力量敦促制定國安法的聲浪，但在港施行防止更多街頭暴力的嚴格法律，將再度打擊投資人與觀光客對香港的信心。

去年夏季以來，香港零售業受「反送中」抗爭拖累，陷入低迷，今年疫情爆發後雪上加霜。報導提到，部分香港公民與旅港外籍人士已將生活與投資目光投向台灣、新加坡等政局更穩定的地方。

香港向來是中國大陸與境外資金流通的管道，北京一旦下重手在港施行國安法，更多投資人可能擔心香港就此納入北京專制影響版圖。香港泛民主派立法會議員郭榮鏗表示，「這是香港的終結，我預期香港作為一座國際城市的地位很快就會消失。」

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