18歲少女「曝7年父親逼洩慾生活」　懷孕竟遭注射酒精針打胎…獸父一句話逼瘋她

▲泰國一名父親性侵女兒到懷孕之後，還注射酒精逼墮胎。（圖／翻攝自mgronline）

記者陳亭伃／綜合報導

為人父竟如此噁心！泰國喃奔府日前一名18歲的少女，突然到當地的警局要舉報自己的父親，經過員警的協助了解，得知這名少女自11歲開始就受到父親性侵，還曾在懷孕期間，被強迫注射藥物墮胎。警方受理報案之後，當天立即逮捕該名噁父，但男子卻表示：「根本沒做過！」讓少女當場崩潰。

綜合泰媒報導，這名18歲少女到警局報案之後表示，自己從11歲開始就受到父親的侵犯，甚至因為家人同住一間房間，父親還會趁著妻子外出工作、或少女洗澡時衝進去性侵洩慾，次數頻繁一周約3次，甚至到現在18歲了，父親還是沒有善罷甘休。

少女表示，父親在她12歲時曾經入獄，出獄後就跟母親離婚，因為自己跟了父親，最後卻被爸爸以「媽媽另結新歡」為由，以性侵作為報復，直到後來父親交了新女友，還是會對女兒伸出狼爪，地點更是在深山或是路邊草叢，讓少女漸漸感到相當痛苦。

最令少女痛苦的是，2019年8月曾因為性侵而懷孕，男子竟要求少女吃墮胎藥，但卻沒有墮胎成功，第二次還買酒精注射，直到最後流產為止。警方調查，少女在父母親離異之後，在雙方家來回寄宿，但有時只要少女在母親家住比較久，就會接到父親的恐嚇電話，逼得她不得不回家。

少女日前終於崩潰決定報案，未料警方當晚逮捕男子時，他竟表示自己根本沒有性侵女兒，但因為被指證歷歷，仍遭到收押；而少女則是被安置在婦女基金會內接受心理輔導治療。

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