懷孕8個月請產假被拒！她染疫病逝「腹中兒也沒了」...民怨：根本兇殺案

▲阿爾及利亞新冠肺炎確診數突破7千人。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，阿爾及利亞一家公立醫院的28歲抗疫女醫生布迪薩（Wafa Boudissa），在懷孕8個月後經常感到疲憊，多次申請產假卻遭院方拒絕，不幸的是，她在15日因感染新冠肺炎離世，腹中胎兒也沒能存活。此事經當地媒體報導後引發民怨，阿爾及利亞衛生部也已經解雇了醫院院長。

綜合外媒報導，布迪薩過世的消息經當地媒體報導之後，在阿爾及利亞引起民眾的憤怒，有數十名醫務工作者到涉事醫院樓下，表達對布迪薩的支持，並呼籲改善醫護人員的工作條件。許多民眾也在Twitter上聲援，認為所有跟事件有關的人都應該入獄，「這顯然是一起兇殺案」！

Le décès de Wafa Boudissa, médecin algérienne de 28 ans et enceinte de 7 mois, soulève une vague d’émotion en Algérie. Exerçant aux urgences de l’hôpital de Ras El Oued à une cinquantaine de km de Sétif, elle a contracté le COVID-19 et en est morte vendredi 15 mai. pic.twitter.com/Ps2PJ9lnur — Actustore (@StoreActu) May 21, 2020

事情發生之後，阿爾及利亞衛生部部長本布齊德（Abderraham Benbouzid）已經解雇了醫院院長，並下令對布迪薩的死亡進行調查。據消息人士指出，任何與布迪薩的死亡有直接關係的人，都可能因謀殺罪而面臨判刑。

約翰霍普金斯大學的數據，阿爾及利亞截至目前為止，已經有7728例新冠肺炎確診病例，其中575人死亡。

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