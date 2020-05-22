俄羅斯聯邦「車臣總統」疑染疫　急送莫斯科治療

▲車臣總統拉姆贊·卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳孟臻／綜合報導

俄羅斯目前新冠肺炎確診數高居全球第二，屬俄羅斯聯邦的車臣共和國總統疑似染疫，傳出已送到莫斯科的醫院進行治療，目前車臣官方尚未出面證實或否認相關消息。

俄羅斯媒體《Interfax》報導，43歲的車臣總統卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）日前出現流感症狀，周三在當地醫院觀察。後又傳出卡迪羅夫周四下午搭私人飛機，從車臣首都格羅茲尼飛到莫斯科，接受更進一步的診斷。

目前卡迪羅夫的狀況尚未明瞭，車臣政府拒絕評論傳聞。與卡迪羅夫關係親近的電視台負責人杜達耶夫（Akhmed Dudayev）表示，「卡迪羅夫正掌握一切局勢」。

車臣與俄羅斯之間數世紀以來不時傳出軍事衝突，從卡迪羅夫的父親，也是車臣前總統的老卡迪羅夫（Akhmad Kadyrov）的時代開始與俄羅斯中央政府合作，目前處於雙方處於和平狀態，卡迪羅夫也是普丁的關鍵盟友之一。

先前俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）、建設及住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）等6高官相繼染疫，假如卡迪羅夫也確定感染新冠肺炎，將會是俄羅斯聯邦確診的最高政府官員。

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