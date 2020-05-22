湖北OLED面板供應商「疫」馬當先　斥資六億回台設新廠

▲經濟部投資臺灣事務所表示，再度通過3家企業擴大投資臺灣約14億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，經濟部投資台灣事務所通過最新投資案，於大陸湖北、上海精耕面板金屬遮罩的「旭暉應材」，斥資近6億元在臺南科技工業區建置新廠，引進全自動化產線設備，以擴大台灣產能並開拓新市場。

投資臺灣事務所表示，再度通過3家企業擴大投資臺灣約14億元，分別為臺商旭輝應用材料、及佳和實業、全日物流2家根留企業。

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官員指出，「旭暉應材」，近年成功打入競爭激烈的中國OLED面板供應鏈，在上海寶山與湖北黃石市皆設有生產基地，受到中美貿易戰衝擊營收，加上新冠肺炎影響開工及出貨，決定回台投資。

▲經濟部長沈榮津表示，目前「投資臺灣三大方案」已帶動493家企業投資約1兆87億元。（圖／記者湯興漢攝）

旭暉決定擴大臺灣產能，斥資近6億元在臺南科技工業區建置新廠，引進全自動化產線設備，並招募34名本國人才。同時將精密蝕刻核心技術延伸至非OLED如隱形眼鏡、醫療材料等領域；與外商合作開發下一代OLEO柔性面板封裝製程所需金屬遮罩，助攻臺灣面板業發展高階技術。

「佳和實業」擁有臺灣最大綿、羊毛紡紗、染整、織布一貫化的工廠，格子布產量高居臺灣第一，產品具多元化與客製化優勢，獲得Lululemon、Burberry、ZARA、H&M、Ralph Lauren、Adidas、Puma等多家歐美國際知名品牌青睞，近年跨足高毛利車材布料，成功打進車廠供應鏈，在時裝、運動休閒、家飾、車材、航空等市場舉足輕重。

考量全球紡織業分工及需求快速變化，佳和調整產品結構，除了在新冠肺炎後投入防護衣及口罩生產，爭取防疫商機，更切入慶豐富窗簾布料供應鏈。為了滿足客戶多樣化需求，將投入超過6億元在臺南市新市建新廠擴增產線，另於官田廠新增智慧化產線與自動化設備，透過持續升級製程及開發特殊產品，提昇產業價值鏈中的競爭力，可帶來24個本國就業機會。

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

冷鏈物流大廠「全日物流」全臺擁有北、中、南、東10座冷鏈物流中心與轉運站，是佈局最完整、也是唯一能執行全通路配送的第三方低溫物流業者。

著眼於近年宜蘭及花蓮業務持續成長，全日物流將投資逾1億元在宜蘭利澤工業區新建智慧自動化冷鏈物流中心，提升東部地區低溫倉儲服務量能，並招募10名本國人才。此次新建宜蘭物流中心，將運用區塊鏈技術建立產銷履歷溯源機制、導入溫度監控管理系統、自動化揀貨與分流作業、電子標籤等，未來規劃擴大服務範圍從B2B到B2C，協助提升國內冷鏈最後一哩路配送服務品質，朝國際頂尖低溫物流企業邁進。

經濟部表示，目前「投資臺灣三大方案」已帶動493家企業投資約1兆87億元，預估創造8萬2,853個本國就業機會。包括189家臺商回臺投資約7,614億元，帶來61,848個就業機會；70家根留企業投資約1,485億元，11,372個就業機會。後續尚有約52家企業排隊待審。

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