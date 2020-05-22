日外務副相挺台入世衛！為台發聲：不容許台灣被獨裁國蹂躪

▲日外務副相鈴木馨祐。（圖／取自鈴木馨祐推特）



文／中央社記者楊明珠東京21日專電

日本外務副大臣鈴木馨祐今天在部落格上傳文章，力挺台灣參加世界衛生組織（WHO）。他說，台灣在安全保障上對日本很重要，絕不容許台灣人遭共產黨獨裁軍事大國蹂躪。

現任眾議員的鈴木馨祐在livedoor部落格上傳文章，首先對台灣經由民主選舉，選出總統蔡英文、副總統賴清德，兩人20日就職一事表達敬意與賀意。

鈴木表示，誠如日本首相安倍晉三明言「對日本而言，台灣是共享基本價值觀的重要的夥伴、重要的友人」，每當災害發生時，台日互相進行各層級的支援、人員往來、經濟合作密切，互相懷有強烈的親近感。台日相鄰，且共同面對持續做出挑釁行為的中國這個強大的軍事獨裁國家的威脅，台日是生命共同體。

他說，日本是世界上少數面臨嚴峻的安全保障環境的國家，對日本來說，基於國家利益的觀點，台灣所具有的意義難以計數。日本須再度認清一個事實，台灣的安全與台日關係的加強，對日本而言相當重要。

他指出，在安全保障方面，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，媒體報導美軍的航空母艦等運作受到影響，在此情況下，東海、台灣海峽、南海的和平與穩定，對日本的安全保障而言極為重要。而中國軍方屢次在釣魚台海域入侵「領海」、在宮古海域、台灣週邊等屢屢做出軍事性的挑釁行動。

他強調，台灣共享自由、民主、人權、法治、航行的自由等價值一事，對日本來說是難以取代的財產。日本絕對不能容許生活在這種自由社會的人們被共產黨一黨獨裁的軍事大國蹂躪。

鈴木指出，世界衛生大會（WHA）本週已舉行，這次因發生於中國的武漢肺炎的關係，很多人都知道世界衛生組織。不僅是WHO、國際民航組織（ICAO）等其他國際組織，台灣想加入都受到中國阻撓，這不僅對日本、且對國際和平與安全而言，都具有實質的大風險。

有關WHO，日本再三主張讓台灣參加世界衛生大會，台灣對於2019冠狀病毒疾病的防疫有成，世界若能共享台灣的教訓與經驗的話，理應會對世人的生命、健康帶來極重要的意義。

鈴木說，台灣是民主的社會，擁有2000多萬人口，且與中國相鄰，在疫情初期將疫情控制住，這樣的成果之所以無法被全世界分享，都是因為WHO被WHO秘書處、共產黨一黨獨裁軍事大國中國的政治思維所擺佈。講求科學觀點的WHO被抨擊為重視特定國家的政治思維勝於人命、健康，WHO應深切反省。

鈴木認為，台灣參加ICAO也很重要的。在飛安上，因中國的政治意圖衍生地理上的空白，不讓台灣參加ICAO，對於與台灣相鄰的日本來說，面臨各種風險，受害將是最大的。

他說，從日本的國民、旅日人士的安全、安心的人道觀點來看，絕無法容許中國的粗暴舉動與國際組織秘書處的無作為。

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