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川普「沒戴口罩」參觀福特工廠：我剛有戴…但不想被鏡頭拍到

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▲川普,福特汽車,口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國總統川普參觀福特汽車工廠時沒有戴口罩，他解釋，因為要發表演說，才會把口罩摘掉，而且也不想被鏡頭拍攝到。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普21日來到密西根州，參觀福特汽車零件工廠，卻忽視公司防疫政策要求，沒有配戴口罩。他受訪時解釋，一開始抵達及參觀時都有戴口罩，但之後要發表演講，才會摘下，而且「我不想要讓媒體看到這個」，語畢還展示了那一個海軍藍底色、印有白色總統印章的特色口罩。

▲川普,福特汽車,口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲川普,福特汽車,口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲川普展示他的特色口罩，並且表示，他不想被鏡頭拍到自己戴口罩。（圖／路透）

綜合CNN、NBC報導，川普21日參觀密西根州伊普西蘭蒂（Ypsilanti）的福特汽車零件工廠，這一間廠房最近改為生產呼吸器，協助打擊新冠肺炎。儘管身邊所有公司主管都戴著口罩，總統臉上卻沒有遮掩口鼻的防護措施，他受訪時說明，「我在（工廠）後方區域時戴著一個（口罩），但我不想要讓媒體看到這個」，接下來才向記者展示一個海軍藍底色、角落印有一枚白色總統印章的口罩。

川普說，「我覺得我戴口罩比較好看，但我要發表演講」，但又透露，自己以及身邊所有的人當天稍早才接受檢測，所以不需要戴口罩。他在演說中提到，「永無止盡的封鎖將會導致公共健康災難，為了保護我們人民的健康，我們必須擁有一個正常運作的經濟。那些需要與想要返回工作崗位的美國人不應該受到詆毀，他們應該獲得支持。」

▲川普,福特汽車,口罩,新冠肺炎。（圖／路透）

▲福特汽車防疫規定，工廠內每個人無時無刻都應配戴個人防護設備。（圖／路透）

美國聯邦政府建議，民眾在難以保持社交距離時應該戴口罩，福特本周稍早也通知白宮其防疫政策，也就是工廠內「每個人『任何時間、地點』都必須穿戴個人防護設備，避免新冠肺炎傳播」，但也表明不會挑戰總統的決定，「我們已經分享了我們的政策與建議，白宮有自己的安全與檢測政策，並將自行做出決定。」

福特汽車現任執行董事長比爾．福特（Bill Ford）被問及總統為何沒有遵守公司防疫規定時說，「這取決於他自己」。稍後，公司發言人表示，執董「在總統川普抵達時鼓勵他（川普）戴上口罩……他私下參觀這幾年的3輛福特GT（Ford GT）時戴著口罩，後來在參訪的剩餘時間拿下口罩。」

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