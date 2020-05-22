全美死亡近10萬…降半旗3天哀悼　川普：第2波疫情爆發也不會鎖國

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎確診破157萬人，死亡人數達9萬4688人，為了悼念逝世的美國人民，總統川普宣布，全美降半旗3天。不過川普也表示，就算美國出現第二波疫情，他也不會關閉國家，「我們要做的是撲滅大火。」

川普（Donald Trump）21日參觀福特汽車（Ford Motor Co.）位在密西根州的工廠時表示，就算美國出現第二波新冠肺炎疫情，他也不會關閉國家，「人們說這個可能性很高，但我們可以撲滅大火，不管是灰燼還是火焰，我們都要把它撲滅，我們不會關閉國家。」

國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）日前表示，美國毫無疑問地會出現第二波疫情，過早解除限制措施，病例數有可能再次快速增長，「這種病毒有像野火蔓延一般的強大傳播能力，我們都知道也見識過，當人們聚集在一起時，這種病毒就像我所知道的任何病毒一樣容易傳播。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）數據顯示，美國新冠肺炎確診人數為157萬6886人、死亡人數達9萬4688人。川普21日也在推特宣布，他將下令全美降半旗3天，悼念因新冠肺炎而病逝的美國人民。

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