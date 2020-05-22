白宮20頁最新對中戰略報告：全面遏制中國擴張、與台灣維持強大關係

▲美中關係生變。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

白宮制定一份20頁新的對中國戰略報告，內容坦言過去十多年採取的對中接觸政策失敗，因此有必要改變方針，藉此抑制中國擴張。報告還指出，將持續與台灣維持強而有力的非官方關係。

《美國之音》報導，這份文件名為《美國對中華人民共和國的戰略方針》（United States Strategic Approach to The People's Republic of China），總統川普於19日簽署，隨後白宮在20日遞交國會。報告措詞嚴厲，除了批評中國的宣傳制度、知識產權問題、軍事威脅鄰國，也將加強與亞太盟友的合作，並持續與台灣保持關係。

報告提及，回顧過去20年，美國以為若對中國開放市場、增加投資、讓中方獲得技術，就能促使中方的體制變得更自由，結果1989年六四天安門事件發生後，中方反而更加專制，在各種層面持續擴張，此舉傷害了美方的利益、各國主權與尊嚴；如今川普政府發現，與北京接觸其實缺乏價值，美方將改變策略，增加對中壓力。

▲川普上任後對中立場強硬。（圖／達志影像／美聯社）



川普政府多次指責中方盜竊知識產權，因此全面圍堵中國科技巨擘華為，也說服他國不要讓華為參與5G建設。報告認為，北京雖然在1980年代簽署多項協議，承諾保護知識產權，然而現今全球仿冒品有63%來自中國，另外，中方近來還針對智慧產權議題展開網路攻擊。

國安方面，報告寫道，中國對鄰國、美國帶來挑戰，這與領導人在公開場合強調的「和平對話」有落差，北京言行不一，除了在中印邊界有挑釁行為，在台灣海峽、南中國海等海域也祭出軍事威脅。

至於與台灣的關係，報告說明，美國根據美中三個聯合公報與台灣關係法中的「一中政策」，繼續與台保持強大的非官方關係，美方旨在解決兩岸的分歧，不得採取脅迫手段，必須是和平進行且尊重兩岸人民的意願。

報告指出，1982年的一份備忘錄提到，時任美總統雷根（Ronald Reagan）堅持，對台軍售的狀況，取決中國帶來的威脅。來到2019年，美方通過100億美元以上的對台軍售。報告認為，北京種種擴張行為，使得美方必須協助台灣的防禦能力，以此確保區域的和平與穩定。另外，報告也批評中方的人權問題。

在亞太盟友方面，報告提及，美方期望與台灣、日本、南韓、澳洲、東盟加強合作，對於台灣新南向政策、南韓南面政策、日本自由開放的印太戰略想法、東盟的印太展望、印度的區域共同安全與成長政策中的理念，美方表示認同。

此前，美國務院20日宣布，已批准總價值為1.8億美元的對台軍售項目，內容包括重型魚雷、測試設備等。國務院認為，此舉將有助維持該地區的穩定。

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