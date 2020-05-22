台股早盤下跌72點！蘋概三王同步走弱　指數跌破11000點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美中關係劍拔弩張，加上美國失業救濟人數再新增240萬人、新冠疫情病例持續增加，致華爾街情緒再度轉向負面，美股四大指數全面收低，道瓊跌逾百點、費半指數更重挫2.7%。台股今（22）日開盤下跌30點、以10977點開出。

截至上午9點04分，指數來到10936點、下跌72點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以294.5元開出、下跌1.01%；股王大立光（3008）以3910元開出、下跌0.51%；鴻海（2317）開在77.7元、下跌0.67%。

繼美國通過中企監督法案、對台軍售引起中國大陸怒氣之後，雙方週四（21日）再度因香港議題交鋒。中國13屆全國人大第3次會議預計審議「港版國安法」，引發外界關注。美國國務院指出，若中國大陸實施無法反映香港民意的國安法，將造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。美國總統川普也對香港議題表示堅定立場，並稱若此事發生，美國將以強而有力方式解決。

另一方面，美國上周新增240萬人初領失業金，全球新冠確診累及破500萬例，導致美股四大指數全數走低。

美股道瓊指數下跌101.78點，或0.41%，收24,474.12點；標普500指數下跌23.10點，或0.78%，收2,948.51 ；那斯達克指數下跌90.89點，或0.97%，收9,284.88點；費城半導體指數下跌49.83點，或2.71%，收1,790.96點。

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