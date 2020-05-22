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「港版國安法」若通過　白宮前官員：基本法成廢紙、剝去一國兩制外衣

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▲▼白宮前國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥艾文認為香港的危機將會重大影響美中關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

白宮前國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）21日表示，中國若通過「港版國安法」，將會剝去一國兩制的外衣，香港基本法等同廢紙，也會造成美中關係的新危機。

《紐約時報》報導，中國打算對香港實施國家安全法，可能破壞原本就緊張的中美關係，並會迫使多次形容中國國家主席習近平為朋友的美國總統川普做出決定。麥艾文認為，北京此舉將剝去一國兩制的外衣，造成美中關係突如的衝突。

在喬治城大學（Georgetown University）任職教授的麥艾文表示，2020年開始變得像1948年，當時冷戰第一個危機在柏林爆發。他預測，美中可能會對彼此實施制裁與其他懲罰。

另據《中央社》，麥艾文認為，中國第13屆全國人大第三次會議如果通過「香港版國安法」草案，香港基本法將如同廢紙，同時讓中美關係陷入危機，美方將開始懷疑中方是否收回其他承諾。

有外界聲浪呼籲美國審視香港政策法，並考慮取消香港特殊關稅地位。麥艾文對此表示憂心，因為深受影響的是香港民眾、香港商業利益，也會損害美國在港投資，此舉只會使得香港成為中國另一個城市。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席、美前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）觀察到，如今香港的自治權受到北京摧毀。但他強調，真正該受制裁的對象是北京，如何避免傷害香港人民與美方的利益，必須謹慎考慮。

►「美國拒絕容忍港版國安法」　美議員：我們會與港人自由站在一起
►美國務院警告：中國推香港版國安法「無法反映民意」　將強力譴責

►防疫期間也要一樣美麗！

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