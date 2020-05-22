中國推港版國安法逼出「香港末日」　BBC：一國兩制的死亡

▲香港去年爆發反送中運動。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中國全國人大即將審議「港版國安法」，內容旨在禁止煽動叛亂與顛覆國家政權等行為。對此親民主活動人士擔憂，這可能成為香港的末日，並剝奪異議人士的基本自由。支持者則堅稱，有必要解決反送中活動的「暴力問題」。以下為BBC整理的重點。

為什麼引起這麼大的怒火？

英國自1997年將主權交給中國後，香港一直奉行「一國兩制」的制度，保有高度自治權。活動人士與親民主者認為，北京正在破壞這個體制。

去年，數百萬香港人走上上街，抗議允許將犯人引渡至中國的《逃犯條例》修訂案。當時不少活動後來衍生出暴力事件，港府最終撤回條例草案。

新國家安全法的爭議更廣泛。根據香港《基本法》，港府被要求通過國安立法，2003年特首董建華試圖嘗試立法，使得50萬人上街表達反對，最終立法程序喊停。如今北京欲推行適用香港的國安法，香港一名議員21日稱，這是香港回歸以來最具爭議的議題。

▲中國第十三屆全國人民代表大會開幕式，香港特首林鄭月娥戴上口罩。（圖／路透）



BBC駐中國記者布蘭特（Robin Brant）認為，北京可以輕易繞過香港經選舉的立法議員，強行推動法案。中國可以將法案納入《基本法》附件三，其中包括必須在香港實施的法律。

支持民主體制的活動人士擔憂，法案將用來壓制抗議活動，無視《基本法》規範的自由，正如中國類似的法律也被用來壓制反對共產黨的聲音。

反對此舉的人怎麼看？

包括香港民主黨主席胡志偉（Wu Chi-wai）在內的人士都認為，北京的舉動代表一國兩制的死亡。公民黨議員郭榮鏗（Dennis Kwok）表示，法案如果真的實施，一國兩制將正式被抹去，成為香港的末日。

香港眾志祕書長黃之鋒（Joshua Wong）推文稱，北京此舉是用武力與恐懼壓制香港的異議人士。國際方面，美國國務院表示，任何不能反映香港人民意願的國安立法極度不穩定，將會遭受強烈譴責。

美國總統川普則警告，如果中國落實提案，美方將強烈反應此事。美國正考慮是否延長香港的優惠貿易與投資待遇，必須在月底前做出決定。

香港回歸前最後一任港督彭定康（Chris Patten）認為，此舉是對香港自治的「全面侵犯」。英國外交部發言人稱，希望中國尊重香港的權利、自由與高度自治權。

中方立場為何？

全國人大消息人士透露，北京不能再等待香港通過自身的法律，也不能允許反政府的暴力活動持續發展。一名人士告訴《南華早報》，「我們不能容忍在香港褻瀆國旗或破壞國徽的行為。」

▲香港活動人士抗議北京想推動的新國安法。（圖／路透）



北京方面還可能擔心香港9月的立法選舉，泛民黨派如果再度拿下勝利，政府法案可能會被否決。全國人大三次會議大會發言人張業遂21日宣布中方的意圖，但未說明具體細節，只稱舉措將改善一國兩制。

《中國日報》社論寫道，這項法案代表那些挑戰國家安全者，必須為自己的行為負起責任。香港親北京的民主建港協進聯盟（DAB）表示，考量到近年來迅速惡化的政治情勢，完全支持這些提案。

香港的法律情形如何？

直到1997年以前，香港曾被英國統治150年以上。英國與中國政府簽署《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration），同意香港除了外交與國防事務之外，50年內享有高度自治，這點寫入《基本法》中，期限到2047年。

因此，香港自身的法律制度、邊界與包括集會自由、言論自由的權利，都受到保障。然而，北京有能力否決任何政治體系的變動，例如排除特首可由港人普選產生。

香港在2019年發生許多抗議活動，新冠肺炎（COVID-19）疫情今年爆發後，活動規模變小許多。香港立法會18日則出現混亂局面，多名親民主的議員在爭執法案期間，被拖到場外。同時，15名重量級活動人士18日也現身法庭，這些人被指控組織、參加跟去年抗議有關的非法集會。

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