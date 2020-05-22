杜魯道罕見批中國「不懂司法獨立」　加國外長憂港版國安法通過

▲加國總理杜魯道。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）21日表示，中方將兩名加拿大人在中國被拘捕一事，連結到華為財務長孟晚舟在溫哥華被捕，這代表北京不明白司法獨立的意義。另一方面，針對中國有意在香港實施新的國安法，他表示非常擔憂。

綜合《衛報》、《路透社》報導，時值加拿大、中國雙邊關係不佳，加國總理杜魯道直言，中方似乎不理解加國的司法獨立。報導形容，杜魯道罕見公開批評北京。

中方堅持加國必須釋放孟晚舟；她去年12月在卑詩省被逮捕，加國司法單位正審理是否將她引渡至美國。不過加國官員多次強調無法干預此案。杜魯道在每日的記者會表示，加國獨立的司法體系不受政治干預或凌駕，「中國的運作方式不太一樣，似乎不理解我們確實有一個獨立的司法體系。」

▲美國指控華為財務長孟晚舟違反美國對伊朗的制裁。（圖／達志影像／美聯社）



稍後，加國外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，對於中國計畫對香港實施新的國安法，他非常擔憂，加國會讓自己的聲音被聽見。約有30萬加國公民住在香港。

孟晚舟案使得加中關係緊張。美國方面認為，與華為有關聯的公司出售設備到伊朗，孟晚舟掩蓋此事，違反了美國對伊朗的制裁。

卑詩省最高法院21日表示，孟晚舟未來能否重獲自由或是被引渡，將於27日宣布裁決結果。

孟晚舟去年被逮捕後，中方以國安為由拘留兩名在中國的加拿大人。北京還禁止從加國進口油菜籽，接著也對加國的進口肉品說不。

►華為孟晚舟引渡案27日公布最新裁決！ 可能下周就重獲自由

►中國100萬個口罩「不合格」！ 加拿大：無法提供前線醫護使用

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】