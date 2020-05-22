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油價估連四漲！下周汽柴油大漲至少1.3元「快去加油！」

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▲產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者林敬旻攝）

▲產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

產油國沙國6月加碼減產，加上各國紛紛準備解封，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.3及1.4元，將是國內連續四周以來調漲油價，提醒民眾把握周末時間加油，才能替自己省點荷包。

油價專家表示，依據浮動油價調整機制作業原則，調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升20.4元、95無鉛汽油每公升21.9元、98無鉛汽油每公升23.9元、超級柴油每公升17.7元。

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▲產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者姜國輝攝）

▲產油國沙國6月加碼減產，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者姜國輝攝）

依據中油油價調整機制估算，油價專家指出，累算至5月20日之7D3B週均價為 33.20美元，較上週28.23上漲4.97美元。新台幣兌美元匯率29.963較上週29.917貶值0.046。影響所及，用車人如果加滿愛車油箱，得多花65元，專家提醒把握時間，於下周一（25）日凌晨前加油。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.3及1.4元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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