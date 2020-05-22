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美股道瓊下跌101點　台指期開盤跌25點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 101.78 點。回頭看台指期今（22）日開盤下跌 25 點，來到 10,928 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

中美關係持續惡化，再加上美國上周又新增 240 萬人初領失業金，週四（21日）美股四大指數週四同步下跌，道瓊終場收跌逾百點，費半指數重挫近 3%。回頭看台指期今（22）日開盤下跌 25 點，來到 10,928 點。

美股道瓊指數下跌 101.78 點，或 0.41%，收 24,474.12 點。標普 500 指數下跌 23.10 點，或 0.78%，收 2,948.51 點。那斯達克指數下跌 90.89 點，或 0.97%，收 9,284.88 點。費城半導體指數下跌 49.83 點，或 2.71%，收 1,790.96 點。

請繼續往下閱讀...

中國全國人大第13屆三次大會議程將審議「香港版國安法」。對此，美國總統川普表示，假如中國在香港實施國安法立法計畫，美國將以強而有力方式解決。

TrimTabs 資產管理公司首席執行長 Bob Shea 表示，為了即將到來的美國總統大選，中國似乎成為川普政府的箭靶，白宮下定決心對中國施壓，因為這比挽救已大打折扣的第一階段貿易協議更為有效。

截至今早8：47，台指期下跌 35 點，來到 10,918 點。

ET快訊
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