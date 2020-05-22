英藥廠疫苗首批10萬劑！美豪砸359億「幫加速研製」　預購3億劑估10月拿到

▲川普要靠疫苗打開復甦經濟的大門 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球各國都強烈盼望疫苗趕製，能盡快解決國內經濟危機，美國也下重手祭出12億美元，向英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）預購，並確保擁有首批出產的10億劑疫苗中，將近3分之1的數量。

美國染疫與死亡人口皆居全球首位，總統川普與各國領袖相同，將疫苗試為經濟重啟的唯一出路。在他的命令下，美國衛生及公共服務部（HHS）同意，向阿斯利康製藥提供最多12億美元（約新台幣359億元）的資金，加速疫苗研製，並確保首批產製出的10億劑疫苗中，已有3億劑是美國人的。

路透社報導，美國衛生與公共服務部長阿札（Alex Azar）表示，「與阿斯利康製藥的合約，是『曲率極速行動』（Operation Warp Speed）的一個重大里程碑，將在2021年成為安全、有效、廣泛使用的疫苗。」HHS則在一項聲明中指出，美國最快將在今年10月取得第一劑有效疫苗。

若順利發展，美國的這項投資，將能讓國家在「第三階段」，進行3萬人的臨床試驗，再逐步擴大疫苗施打規模。

「AZD1222」疫苗先前的名稱為「ChAdOx1 nCoV-19」，由英國牛津大學以及阿斯利康製藥的合作項目，現在仍處於研究狀態，對於2019新型冠狀病毒的免疫性還有待驗證，因此疫苗當前的研製狀態尚未明朗。

雙方團隊指出他們已與多方談定至少共4億劑的疫苗採購協議，並確保首批產能達到10億劑，力拚9月初交貨。

英國政府日前鼓勵這項合作項目，若牛津大學及阿斯利康製藥能證明疫苗有效，政府將會資助1.3億英鎊（約新台幣47億元），協助大量生產疫苗。作為回饋，英國政府希望在9月以前，優先取得3000萬劑疫苗。

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