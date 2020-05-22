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川普任內第3個！美6個月內退出《開放天空條約》　俄冷駁指控：會非常後悔

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▲MQ-9B 無人機。（圖／翻攝General Atomics 公司）

▲MQ-9B 無人機。（圖／翻攝General Atomics 公司）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國高級官員聲稱，出於俄羅斯在美俄邊界的不斷侵擾，美國將終止履行近18年的《開放天空條約》（Open Skies Treaty）；儘管超過35國參與這項條約，美國總統川普仍表示要退出，而且很有機會和俄羅斯重新談定一個新條約。若退出成真，這將是川普任內第3個退出的國際武器控管條約。

BBC報導，待美國高級官員先和記者放出消息後，川普證實計劃要退出《開放天空條約》，「我覺得我們和俄國有很好的關係，但俄國沒有遵守這項條約，在他們遵守之前，我們就會退出」，並藉此和俄國重新談判。

官員指出，美方將會在6個月內退出該條約，「在檢視的過程中已經變得非常明晰，繼續劉在《開放天空條約》內，已不符合美國利益。」不過川普及美方的一意孤行將會為友邦增添麻煩，參與合約的35國中除了俄羅斯，也包括英國及加拿大。

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲川普慣於以各種大動作威脅他國重新談定新的互動內容。（圖／路透）

對於美方堅持「扣帽子」，俄羅斯外交部堅持俄方並無違反條約，而美方若執意退出，之後一定會「非常後悔」。俄方抨擊川普政府，是要將所有武器控管條約全都打翻。

《開放天空條約》於2002年由超過35國共同簽訂，為歐美在冷戰後加強互信的產物之一。該條約允許零武裝的航空偵察機飛越合約國上空，而免於受到擊毀的威脅。

川普上任至今，美國已經退出2項武器控管條約，分別為2015年簽訂，目的在解決伊朗核武危機的《聯合全面行動方案》（JCPOA），已及1988年與蘇俄簽訂的《中程核飛彈條約》（INF Treaty）。

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