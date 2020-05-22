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全球40天暴增300萬確診、21萬死！拉丁美洲疫情「失速狂飆」　巴西29萬人染疫

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▲▼巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）疫情嚴重。（圖／路透）

▲拉丁美洲疫情飆升，成下一個熱區。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間22日上午5點25分，全球累計507萬3775人染疫、33萬981死。與近40天前相比，確診人數暴增300萬，死亡人數也激增21萬，顯示2019新型冠狀病毒傳播的猛烈速度，而其中大量的新增病例集中在拉丁美洲國家，另外還有俄羅斯。

約翰霍普金斯大學疫情地圖顯示，俄羅斯累計31萬7554例、3099死。巴西過去24小時病例增長至29萬1579例、1萬8859死；巴西染疫及死亡人數「猛暴性增長」，與俄羅斯確診數字的差距快速拉近，兩國如今距離再縮小1萬2000名病患，差距僅甚2萬6000人。

祕魯累計確診人數正式突破10萬，來到10萬4020例、3148死；墨西哥累計5萬6594例、6090死；智利累計5萬3617例、589死；哥倫比亞也有1萬7687例確診、652死。

▲▼印尼一名醫護人員為民眾做新冠肺炎篩檢。（圖／路透）

▲印尼一名醫護人員為民眾做新冠肺炎篩檢。（圖／路透）

全球最大染疫國仍是美國，昨病例數突破155萬後，今日又迅速增長至156萬2714例，不過相較前一周，單日確診數字已有下降；死亡人數共9萬4566例，預計月底前突破10萬人。

英國3萬6124例死亡人數，為全球第二多，再來是義大利3萬2486死、法國2萬8218死、西班牙2萬7940死。

東南亞各國疫情值得注意，印尼21日新增確診973例、增36死，目前累計2萬162例確診、1278死。馬來西亞衛生主管機關21日通報新增50例、0死，累計7059例確診、114死，封鎖令延長至6月9日。

由於新增病例中35例來自一處移民拘留中心，馬來西亞當局展開2次防疫掃蕩，共拘捕至少1800名非法移民。

菲律賓累計1萬3434例確診、846死；新加坡累計2萬9812例確診、23死。

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