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越南嫰模穿「口罩比基尼」　此罩非彼罩　網友怒批浪費

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▲oanhdaqueen把穿上「口罩比基尼」的照片PO到社群媒體，結果引發眾怒。（圖／IG@oanhdaqueen）

oanhdaqueen把穿上「口罩比基尼」的照片PO到社群媒體，結果引發眾怒。（圖／IG@oanhdaqueen）

國際中心／綜合報導

新冠肺炎惰爆發後，給全球帶來難偶想像的衝擊。截至台灣時間5月21日晚上7點為止，已造成在球逾501人感染，32萬8220人送命。由於這是生死悠關的事情，許多人認為應該嚴肅看待，絕對不能拿來開玩笑。

然而，越南一名嫰模不曉得是少根筋還是太想紅，日前她突發奇想，竟然把疫情期間被視為重要物資的口罩拿來製成比基尼泳衣。並且把穿上「口罩比基尼」的照片PO到社群媒體，結果遭到大批網友的嚴厲批評。

他們感到無比憤怒，原因是他們認為在疫情大流行期間，這名年輕女模是在浪費重要醫療物資。一名網友說：「老實說，在這個性命交關的時刻，拿口罩來改造成比基尼，我認是是一種可怕的行為。在你的國家或許可以輕易買得到，但在義大利，卻是一罩難求。」

▲越南女模oanhdaqueen。（圖／翻攝自IG@oanhdaqueen）

另一名網友抱怨說：「我家只剩下3個了。」第3名網友說：「一種創新的愚蠢。」儘管普遍對這張照片的反應持強烈否定態度，不過還是有人喜歡這個主意，有些人形容它是「罩基尼」(Maskini)。

在接到大量負面批評後，這位IG用戶名稱叫作oanhdaqueen 的年輕女模終於刪掉了照片和貼文。 她後來在自己的Instagram上道歉，表示她不知道其他國家或地區是一罩難求。

她說：「我住在越南，每個人都可以買到口罩。6年來，我每天都使用它(可能是騎車需要戴)。

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▲越南女模oanhdaqueen。（圖／翻攝自IG@oanhdaqueen）

▲越南女模oanhdaqueen。（圖／翻攝自IG@oanhdaqueen）

▲oanhdaqueen把穿上「口罩比基尼」的照片PO到社群媒體，結果引發眾怒。（圖／IG@oanhdaqueen）

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