　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

各國拚復甦消費動能卻未回復　美盛：出現兩情況可能反轉！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲華爾街,Wall Street,金融危機。（圖／路透社）

▲ 受到新冠疫情衝擊，全球金融市場動盪劇烈。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

全球新冠狀肺炎疫情帶來前所未有的波動市況，凱利投資的「衰退風險儀表板」隨即亮起紅燈，提示經濟面臨衰退。凱利投資董事暨投資策略師Jeffrey Schulze與美盛董事暨新加坡和東南亞業務發展部銷售主管Clement Lee指出，目前消費市場、勞動市場仍受威脅，而要減少或消除COVID-19帶來的威脅，主要可以有兩種形式。

一些投資者正在關注中國大陸的病毒、經濟和股市的反應如何，以獲取更多的見解。大陸當局在爆發疫情之後，施加了強而有力的隔離措施，封鎖開始21天後，新增案件數量達到高峰。相比之下，新冠病毒較晚期才開始傳播的美國，採用了更寬鬆、區域化的封城措施，這種封鎖措施始於3月中旬，但這種較不積極的封鎖、延遲推行的應對措施，以及缺乏適當的測試，是可能延長美國抗疫時間的關鍵。

請繼續往下閱讀...

考慮到這些變化，義大利可能會成為一個更好的案例研究。儘管美國和義大利情況也有差異，但如果參考義大利的疫情發展軌跡，那麼在接下來的兩到四個星期內，市場可能會一直處於停滯狀態，直到前景開始變得更加清晰為止

目前預計美國將經歷一場短暫的深度衰退。這種觀點基於兩個重要的假設：首先，與COVID-19的戰鬥將在春季結束之前結束，這將可以消除社會隔離措施；第二，將來也不會再度爆發疫情或傳染。這種前景代表了最好的情況，因為任何進一步的封鎖延遲都會延長衰退的持續時間。

中國大陸是對抗病毒之後第一個很大程度重新開放的全球經濟體，然而根據大陸的數據顯示，消費者依舊遠離大量人群，不願進行面對面交易。重要的是，即使中國大陸已經重新開放，其邊界也基本上對外國人關閉，生活似乎並沒有恢復正常

▲▼ 購物,逛街,買東西,店員,客人,消費。（圖／示意圖／路透社）

▲ 美盛指出，民眾消費習慣改變對未來仍是一種衝擊。（圖／示意圖／路透社）

美盛團隊認為，消費者行為的變化以及對未來爆發的擔憂，可能會影響其短期到中期的消費行為，這將使經濟復甦受到某種程度的打擊，類似於向後的“ J”而不是“ V”。受到疫情影響的企業，已經獲得了刺激措施的帶來的一線生機，但是如果消費者更長久地改變其日常生活與工作模式，這些刺激帶來的效益可能就變得並不重要。

另一方面，美盛認為，勞動力市場將持續疲軟，並可能產生經濟空缺，因為在COVID-19首次到達美國之前，許多小型企業早已承受著壓力。受到疫情影響嚴重的零售、旅遊和休閒等領域進行了大規模裁員，這並不足為奇，但許多受病毒影響較小的企業也減少了員工人數。因此美盛認為，當經濟重新開放時，這些職缺也不會恢復，從而導致失業率上升和消費支出下降

美盛指出，最終，要減少或消除COVID-19帶來的威脅，以便緩解影響經濟的社會隔離措施，主要可以有兩種形式。一是在醫學上取得突破，可以更好地治療患病患者，對於縮短住院時間或是死亡率，都將有所幫助；另外，疫苗的開發則是更好的激勵，「儘管我們不是醫學專家，但同事告訴我們，距離疫苗還有12-18個月的時間」

在此期間，美盛認為，新增感染案例的增長率達到高峰，可能會成為持久性底部的催化劑。如果投資者可以開始準確地判斷何時可以開始取消社會隔離措施，那麼他們可以開始更加自信地確定對公司收益和償付能力的影響。

ET快訊
輕熟女「2000元騙走2支勞力士」　熱褲照曝光！全身飄散迷人
美國女學生留學台灣！慘被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」：留下了陰影
13歲資優女跨區苦讀和嬤遭輾雙亡！父失聯10年突現身索賠　媽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美股道瓊下跌101點　台指期開盤跌25點

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

各國拚復甦消費動能卻未回復　美盛：出現兩情況可能反轉！

勞保局補貼3萬元今天截止申請！已有121萬人申請　只剩5萬人尚未申請

關務署推「物聯網全時監控計畫」2022年上路　嚴防走私亂象

快訊／威力彩5.1億「頭獎號碼」出爐！雨天對獎發大財

友訊公司派再出招！延後股東會時間　獨董鍾祥鳳發千字文抗議

英國史上頭一遭！發行「負殖利率」債券

房屋稅、娛樂稅紓困減徵　財政部否認「中央減稅、地方買單」

彰銀董事改選大戰！立委爆「價購」委託書　金管會最高可罰480萬

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

台中中華路夜市「凌晨遭縱火」 　波及14店家！嫌犯稱：心情不好

美股道瓊下跌101點　台指期開盤跌25點

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

各國拚復甦消費動能卻未回復　美盛：出現兩情況可能反轉！

勞保局補貼3萬元今天截止申請！已有121萬人申請　只剩5萬人尚未申請

關務署推「物聯網全時監控計畫」2022年上路　嚴防走私亂象

快訊／威力彩5.1億「頭獎號碼」出爐！雨天對獎發大財

友訊公司派再出招！延後股東會時間　獨董鍾祥鳳發千字文抗議

英國史上頭一遭！發行「負殖利率」債券

房屋稅、娛樂稅紓困減徵　財政部否認「中央減稅、地方買單」

彰銀董事改選大戰！立委爆「價購」委託書　金管會最高可罰480萬

美股道瓊下跌101點　台指期開盤跌25點

高屏大豪雨來襲！高雄「台29電桿倒塌」預計16時排除

梅雨鋒面兩顆紫色「豪雨製造機」　賈新興：還好不是長在台灣

周揚青凌晨跑場嗨玩「護花使者」曝光！零P圖長這樣　懶理羅志祥7000字懺悔

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

瘋電影／白髮魔女傳　沒有一段感情禁得起懷疑與欺騙

臉書最快5年達成「50％員工在家工作」　祖克柏視為機會：廣納不同人才

各國拚復甦消費動能卻未回復　美盛：出現兩情況可能反轉！

台南雨彈半小時「安中河」深夜再現！　駕駛目測水曾淹到半輪高

女兒惡毒詛咒「等著被車撞死」　鐵漢刑警哭求長女回頭！

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

財經熱門新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

快訊／威力彩衝5.1億！頭獎號碼出爐

勞保局補貼3萬元今天截止申請！已有121萬人申請　只剩5萬人尚未申請

謝金河：小心飆漲股的後座力

勞工紓困貸款10萬元只剩15.6萬個名額　近30萬人已領到錢！

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　預估近5萬人未申請

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

1、2月期千萬大獎發票　7張未領

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩18萬個名額

先探／台股高價化現象

英國史上頭一遭！發行「負殖利率」債券

花旗員工明放防疫假一天　還發1.5萬津貼

更多熱門

相關新聞

陸人大上午登場　議程將修「港版國安法」　

陸人大上午登場　議程將修「港版國安法」　

大陸第十三屆全國人大三次會議將在22日上午10點開幕，受疫情影響，行前記者會首次在前天晚上21點40分舉行，由大會發言人張業遂主持。主題除圍繞經濟、疫情、中美關係等話題，外界最關心卻是香港問題，人大即將審議第五點議程，被港媒解讀是「港版國安法」，為香港國家安全問題部分立法。

台北101宣布6月「回復營業時間」

台北101宣布6月「回復營業時間」

花旗員工明放防疫假一天　還發1.5萬津貼

花旗員工明放防疫假一天　還發1.5萬津貼

中壽總座不排斥併購壽險　拋出4條件說

中壽總座不排斥併購壽險　拋出4條件說

哈日族跨境掃日貨　揭「最愛買」Top5

哈日族跨境掃日貨　揭「最愛買」Top5

關鍵字：

疫情經濟美盛

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

全台縣市22日　停班停課懶人包

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

大豪雨彈襲全台21縣市　暴雨今最強連炸7天

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面