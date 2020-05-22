各國拚復甦消費動能卻未回復　美盛：出現兩情況可能反轉！

▲ 受到新冠疫情衝擊，全球金融市場動盪劇烈。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

全球新冠狀肺炎疫情帶來前所未有的波動市況，凱利投資的「衰退風險儀表板」隨即亮起紅燈，提示經濟面臨衰退。凱利投資董事暨投資策略師Jeffrey Schulze與美盛董事暨新加坡和東南亞業務發展部銷售主管Clement Lee指出，目前消費市場、勞動市場仍受威脅，而要減少或消除COVID-19帶來的威脅，主要可以有兩種形式。

一些投資者正在關注中國大陸的病毒、經濟和股市的反應如何，以獲取更多的見解。大陸當局在爆發疫情之後，施加了強而有力的隔離措施，封鎖開始21天後，新增案件數量達到高峰。相比之下，新冠病毒較晚期才開始傳播的美國，採用了更寬鬆、區域化的封城措施，這種封鎖措施始於3月中旬，但這種較不積極的封鎖、延遲推行的應對措施，以及缺乏適當的測試，是可能延長美國抗疫時間的關鍵。

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考慮到這些變化，義大利可能會成為一個更好的案例研究。儘管美國和義大利情況也有差異，但如果參考義大利的疫情發展軌跡，那麼在接下來的兩到四個星期內，市場可能會一直處於停滯狀態，直到前景開始變得更加清晰為止。

目前預計美國將經歷一場短暫的深度衰退。這種觀點基於兩個重要的假設：首先，與COVID-19的戰鬥將在春季結束之前結束，這將可以消除社會隔離措施；第二，將來也不會再度爆發疫情或傳染。這種前景代表了最好的情況，因為任何進一步的封鎖延遲都會延長衰退的持續時間。

中國大陸是對抗病毒之後第一個很大程度重新開放的全球經濟體，然而根據大陸的數據顯示，消費者依舊遠離大量人群，不願進行面對面交易。重要的是，即使中國大陸已經重新開放，其邊界也基本上對外國人關閉，生活似乎並沒有恢復正常。

▲ 美盛指出，民眾消費習慣改變對未來仍是一種衝擊。（圖／示意圖／路透社）

美盛團隊認為，消費者行為的變化以及對未來爆發的擔憂，可能會影響其短期到中期的消費行為，這將使經濟復甦受到某種程度的打擊，類似於向後的“ J”而不是“ V”。受到疫情影響的企業，已經獲得了刺激措施的帶來的一線生機，但是如果消費者更長久地改變其日常生活與工作模式，這些刺激帶來的效益可能就變得並不重要。

另一方面，美盛認為，勞動力市場將持續疲軟，並可能產生經濟空缺，因為在COVID-19首次到達美國之前，許多小型企業早已承受著壓力。受到疫情影響嚴重的零售、旅遊和休閒等領域進行了大規模裁員，這並不足為奇，但許多受病毒影響較小的企業也減少了員工人數。因此美盛認為，當經濟重新開放時，這些職缺也不會恢復，從而導致失業率上升和消費支出下降。

美盛指出，最終，要減少或消除COVID-19帶來的威脅，以便緩解影響經濟的社會隔離措施，主要可以有兩種形式。一是在醫學上取得突破，可以更好地治療患病患者，對於縮短住院時間或是死亡率，都將有所幫助；另外，疫苗的開發則是更好的激勵，「儘管我們不是醫學專家，但同事告訴我們，距離疫苗還有12-18個月的時間」。

在此期間，美盛認為，新增感染案例的增長率達到高峰，可能會成為持久性底部的催化劑。如果投資者可以開始準確地判斷何時可以開始取消社會隔離措施，那麼他們可以開始更加自信地確定對公司收益和償付能力的影響。