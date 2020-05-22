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勞保局補貼3萬元今天截止申請！已有121萬人申請　只剩5萬人尚未申請

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲自營作業者補貼今天為最後一天申請日。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部針對規劃自營作業者或無一定雇主的勞工推出紓困方案，補貼生活費每個月1萬元共給3個月，該項方案已從4月20日上路至今已過一個月，今（22）日即是截止日，勞保局呼籲，符合申請資格勞工別放棄權益，應盡速透過職業工會來申請。

勞動部表示，這項方案從上路至今確實獲得不小的回響，而這項方案也將在今天截止申請，不過後續的作業還是要持續，將會統計彙整這波申請人的資料，並了解這項方案的總人數及總額。

請繼續往下閱讀...

至於是否會在加碼？勞動部則回應，目前無法確定，還是要看這次申請情形及接下來的預算是否足夠，等待整理完畢就會著手檢討並討論。

勞保局表示，這項申請作業截止到午夜，截至昨天為止粗估還有5萬人上未向所屬職業工會提出申請。

而想申請的民眾必須符合3個條件，在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。

提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，3-4天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。

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自營作業者勞保局補貼3萬

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