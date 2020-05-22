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理財周刊／今年下半年值得期待的主機板產業

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑　張真卿

主機板(Motherboard, Mainboard，簡稱MB)是指具有擴充能力的PCB，又稱為主板、系統板、母板或是底板。簡單的說，主機板是所有連接組件的平台，典型的主機板提供一系列電子零件的接合點。這些電子元件包括：處理器CPU、顯示卡GPU、介面卡、音效卡、硬碟機SSD、記憶體DRAM FLASH、被動元件、主動元件和保護元件等，主機板提供對外裝置的接合，連接方式通常直接插入相關的插槽，或用線路連接。

主機板上的核心元件是晶片組，早期的晶片組由北橋和南橋組成。南橋是負責硬碟等儲存元件和PCI設備之間的資訊交流。北橋的主要功能是負責CPU、記憶體、顯示卡三者的資料交換，2011年以後，英特爾(Intel)和超微(AMD)兩家公司為了提高效率，其晶片組採用單晶片設計，北橋晶片被整合進CPU。主機板提供一個平台供不同裝置連接，而晶片組控制不同裝置的溝通。

不同廠牌的CPU必須搭配不同的插槽，此時就要搭配不同的主機板，所以主機板非常重要，它關係到整台電腦的穩定性與擴充性。大部分人買主機板通常會看品牌，台系四大主機板廠：華碩、技嘉、微星、華擎，在全球主機板產業具有舉足輕重的地位。
主機板產業的成長

請繼續往下閱讀...

主機板中最重要的是晶片組，當晶片組進行改版或升級，整個主機板就必須重新設計，相關的插槽、連接器、線路等也要跟著改變。Intel和AMD這兩家公司是晶片組的霸主，通常二到三年就會改款一次，此時就能帶動主機板產業再次成長，相關零組件或連接器也可雨露均霑。

有時候因為特定電子產業崛起，也能帶動主機板產業快速成長。電競遊戲成為時下年輕人最愛，電競筆電要求的主機板不同以往，功能要更加強大，帶動主機板廠商成長，甚至主機板廠直接生產電競筆電。2017年數位貨幣崛起，比特幣價格突破二萬美元歷史高點，全世界都忙著挖礦，挖礦機熱賣到缺貨，主機板成為人人搶進的電子產品。

今年新冠肺炎疫情席捲全球，歐美為了配合政府隔離政策，員工必須居家辦公、會議採用線上開會、學校需遠距教學，原本第二季是NB、平板電腦銷售淡季，通路庫存水位低，但疫情帶來的宅經濟效益，需求突然增加，導致庫存因應不及，NB、平板電腦零件供應鏈滿手訂單、供不應求。這些產品都需要大量主機板，廠商生意好得不得了。

主機板上有一個重要的晶片是繪圖卡GPU，輝達(Nvidia)是相當重要的GPU廠商，5月14日GTC會議發表七奈米大改款，今年第三季陸續上市，主機板產業正摩拳擦掌等待這次改款商機。

看好國內兩大主機板廠商

台系四大主機板廠：華碩、技嘉、微星、華擎。其中技嘉、微星下半年表現值得期待，評估這兩家公司是否值得研究和投資，要從主機板的展望，電競筆電的成長來加以分析。

微星(2377)主要產品是主機板和電競相關產品，資本額84.49億元，2019年營業額1,204億，EPS 6.61元，配息4.2元。2020年第一季受惠宅經濟引爆電競需求，微星90%營收與電競相關，第一季營收285億，淡季不淡，YoY僅衰退3.3%，四月營收106億表現亮眼，五月可望維持高檔水平。下半年受惠NVIDIA 7奈米Ampere GPU上市，效能可望較前一代大幅提升。統一投顧研究部預估2020年營收1324億，YoY+9.9%，稅後淨利73.6億，YoY+31.7%，EPS 8.71元。

技嘉(2376)是全球前三大主機板製造商，資本額63.57億元。VGA產品主要以Nvidia品牌產品線為主，除了ODM 業務外，以自有品牌GIGABYTE主機板行銷全球，同時推出AORUS品牌搶攻電競市場。2019年營業額617億，EPS 3.05元，配息2.2元。第一季營收172.33億，淡季不淡，YoY+7.54%，四月營收61.65億，YoY+40.57%。元富投顧研究部預估2020年營收745億元，YoY+20%，稅後淨利27億元，YoY+39%，稅後EPS 4.25元。

技術分析上，以日線而論，五月份開始，微星和技嘉的多條移動平均線呈糾結向上的黃金交叉，買進訊號出現。接著股價和移動平均線呈現多頭架構，股價沿五日線推升。在籌碼面上，法人持續買進。以周線而論，股價打了兩年大底，一旦趨勢扭轉，行情可期。張真卿「強勢產業鎖股班視訊課程」6/1起推出，每月帶您找出隱形飆股，請洽理周教育學苑 www.moneyedu.org.tw

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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