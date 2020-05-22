　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／美對中恐再揮關稅大刀

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

今年以來，市場對於美中貿易戰的陰影，似乎都被年初爆發的新冠肺炎疫情掩蓋，隨著疫情逐漸趨緩，沉寂已久的美中貿易摩擦似乎有捲土重來的跡象顯現。

文／劉瓊雯

過去一年當中，影響市場情緒最甚的可以說是美中貿易戰，一旦美國與中國之間有任何風吹草動，股市便會隨之震盪；不過到了二○二○年，對於美中貿易戰的陰影，似乎都被新冠肺炎疫情的蔓延速度打斷，甚至掩蓋，如今，新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各大城市準備開始重啟經濟，沉寂已久的美中貿易摩擦似乎有捲土重來的跡象顯現，讓市場擔憂一月初簽署的第一階段貿易協議是否有破局風險。

簽署協議後疫情即爆發

請繼續往下閱讀...

從川普上任以來，一舉一動都受到國際關注，尤其是川普對中國的態度；川普在一八年三月正式對中國發起貿易戰，至今也持續了兩年之久，這段期間也因為各種因素，不斷使雙方的談判面臨停滯，甚至惡化，貿易戰也在一連串關稅上升級的同時，數次陷入僵局，美中之間貿易的角力可以說是時好時壞；不過就在今年一月十五日，川普與中國國務院副總理劉鶴在美國華盛頓白宮簽署第一階段貿易協議之後，這場耗時已久的貿易戰可說是暫告緩和。

不料，就在協議剛簽署完畢後，中國武漢卻爆發新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，對此，川普曾經表示，美中關係取決於協議的執行，但對於貿易協議前景相當糾結，他也還沒有作出決定。五月八日，中美高級別官員通話，同意雙方應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。就在同日，川普接受媒體訪問時說，他對中國「非常失望」，如果中國未能兌現其購買承諾，他將終止貿易協議，甚至警告，他可能切斷與中國的所有關係。十四日川普更表示，第一階段貿易協議不會與中國重新協商，且「目前」還不想跟中國國家主席習近平談話，他也說，美中可能很難建立夥伴關係。

從第一階段協議內容中擴大採購的部分來看，中國承諾將在二○二○～二一年之間至少增加採購二○○○億美元美國產品，分布在製造業、農業、能源與服務；然而，根據美國智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）發布的報告中指出，今年以來，美國對中國的商品出口額僅六○○億美元，遠低於貿易協議中的一八六六億美元額度，這當中，中國對美國能源出口下降三三．三％，大豆出口下降三九．四％，汽車銷售下降四六．九％，商用飛機的銷售基本為○％。

AIA Wealth財富管理公司首席經濟學家吳嘉隆表示：「第一階段貿易協議基本上已名存實亡。」中國以疫情為由，未履行協議。他分析，川普目前的狀態很掙扎，不願意讓貿易協議就此破功，但他遲早要做決定，認為未來將回到第一階段協議達成前的狀態，就是「重啟關稅」，不過並非原先的二五％，而是全部產品都加到四五％，甚至五○％，川普在一六年大選期間多次強調重啟貿易協定的提議，提出要將中國出口至美國的商品「全部」課徵關稅，且稅率從二五％起跳，更提到關稅稅率必要時還會再升高，可能從二五％提高至五○％，在未來，基本上無重談協議的可能性。（全文未完）

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
破億影片下面留言「我來自台灣」！釣出Alan Walker回
雨彈又來！樹德科大門前淹成河　學生蜂擁「搶救倒地機車」
純潔女友害羞不給碰「不敢看下面」　他一查驚見「男客名單落落長
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情過後商業模式大轉變！跨領域整合及轉型為致勝關鍵

理財周刊／美中爭高科技霸權　台積電兩難

勞保局補貼3萬元申請截止！　總件數為121萬9757件、共發出336億元

理財周刊／今年下半年值得期待的主機板產業

理財周刊／從首季營益率找口袋名單

先探／美對中恐再揮關稅大刀

先探／精材、采鈺是台積電集團新秀

推特CEO承諾有生之年捐出所有財富：我想在死前看到它的影響

響應金管會政策　國票金實施庫藏股　實際買回1萬張

連續上揚！4月失業率飆至4.03％　創近7年來同月新高

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

疫情過後商業模式大轉變！跨領域整合及轉型為致勝關鍵

理財周刊／美中爭高科技霸權　台積電兩難

勞保局補貼3萬元申請截止！　總件數為121萬9757件、共發出336億元

理財周刊／今年下半年值得期待的主機板產業

理財周刊／從首季營益率找口袋名單

先探／美對中恐再揮關稅大刀

先探／精材、采鈺是台積電集團新秀

推特CEO承諾有生之年捐出所有財富：我想在死前看到它的影響

響應金管會政策　國票金實施庫藏股　實際買回1萬張

連續上揚！4月失業率飆至4.03％　創近7年來同月新高

在初戀男友婚禮復仇！　正妹「前後左右敞開」雙球快被看光…風田驚呼：會脹

「叫賣王」又來了！陳其邁撩落去　25日東森購物賣大樹玉荷包

向防疫英雄致敬！寶吉祥交響樂團舉行「120分鐘線上公益音樂會」

不斷更新／大爆雨10校宣布停課　全台停班停課懶人包一次看

要走250公里返鄉！印度民工偷腳踏車　留道歉字條「曝露苦衷」

人民幣兌美在岸價跌破7.14　創7個月新低

慈濟投入新冠疫情援助報告　獲聯合國OCHA刊登

立院三讀／操作槍納入槍枝管制　違法製造販賣「模擬槍」最高處250萬罰鍰

中職／彈力球爭議　周思齊更看重檢測過程、數據可信度

產官學攜手啟用南投足球培育發展中心　開啟南投足球元年

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

財經熱門新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

勞工紓困貸款10萬元只剩15.6萬個名額　近30萬人已領到錢！

快訊／威力彩衝5.1億！頭獎號碼出爐

勞保局補貼3萬元今天截止申請！已有121萬人申請　只剩5萬人尚未申請

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

油價估連四漲！下周汽柴油大漲至少1.4元「快去加油！」

謝金河：小心飆漲股的後座力

水利署示警　高雄市仁武區達一級淹水警戒

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　預估近5萬人未申請

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

豪雨讓全台水庫進帳　水利署：台南、高雄水情燈號恢復正常

1、2月期千萬大獎發票　7張未領

生技股衝浪的人當心了！　謝金河示警：該回頭審視基本面

更多熱門

相關新聞

精材、采鈺是台積電集團新秀

精材、采鈺是台積電集團新秀

高技術含量的台積電無疑成為中美角力的戰略資源，在台積電營運全面成長之際，同屬集團軍的創意、世界、精材、采鈺營運也可望同步向上。

先探／台股高價化現象

先探／台股高價化現象

謝金河：小心飆漲股的後座力

謝金河：小心飆漲股的後座力

先探／520後新局

先探／520後新局

先探／遊戲股玩出旺季行情

先探／遊戲股玩出旺季行情

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面