先探／美對中恐再揮關稅大刀

今年以來，市場對於美中貿易戰的陰影，似乎都被年初爆發的新冠肺炎疫情掩蓋，隨著疫情逐漸趨緩，沉寂已久的美中貿易摩擦似乎有捲土重來的跡象顯現。

文／劉瓊雯

過去一年當中，影響市場情緒最甚的可以說是美中貿易戰，一旦美國與中國之間有任何風吹草動，股市便會隨之震盪；不過到了二○二○年，對於美中貿易戰的陰影，似乎都被新冠肺炎疫情的蔓延速度打斷，甚至掩蓋，如今，新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各大城市準備開始重啟經濟，沉寂已久的美中貿易摩擦似乎有捲土重來的跡象顯現，讓市場擔憂一月初簽署的第一階段貿易協議是否有破局風險。

簽署協議後疫情即爆發

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從川普上任以來，一舉一動都受到國際關注，尤其是川普對中國的態度；川普在一八年三月正式對中國發起貿易戰，至今也持續了兩年之久，這段期間也因為各種因素，不斷使雙方的談判面臨停滯，甚至惡化，貿易戰也在一連串關稅上升級的同時，數次陷入僵局，美中之間貿易的角力可以說是時好時壞；不過就在今年一月十五日，川普與中國國務院副總理劉鶴在美國華盛頓白宮簽署第一階段貿易協議之後，這場耗時已久的貿易戰可說是暫告緩和。

不料，就在協議剛簽署完畢後，中國武漢卻爆發新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，對此，川普曾經表示，美中關係取決於協議的執行，但對於貿易協議前景相當糾結，他也還沒有作出決定。五月八日，中美高級別官員通話，同意雙方應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。就在同日，川普接受媒體訪問時說，他對中國「非常失望」，如果中國未能兌現其購買承諾，他將終止貿易協議，甚至警告，他可能切斷與中國的所有關係。十四日川普更表示，第一階段貿易協議不會與中國重新協商，且「目前」還不想跟中國國家主席習近平談話，他也說，美中可能很難建立夥伴關係。

從第一階段協議內容中擴大採購的部分來看，中國承諾將在二○二○～二一年之間至少增加採購二○○○億美元美國產品，分布在製造業、農業、能源與服務；然而，根據美國智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）發布的報告中指出，今年以來，美國對中國的商品出口額僅六○○億美元，遠低於貿易協議中的一八六六億美元額度，這當中，中國對美國能源出口下降三三．三％，大豆出口下降三九．四％，汽車銷售下降四六．九％，商用飛機的銷售基本為○％。

AIA Wealth財富管理公司首席經濟學家吳嘉隆表示：「第一階段貿易協議基本上已名存實亡。」中國以疫情為由，未履行協議。他分析，川普目前的狀態很掙扎，不願意讓貿易協議就此破功，但他遲早要做決定，認為未來將回到第一階段協議達成前的狀態，就是「重啟關稅」，不過並非原先的二五％，而是全部產品都加到四五％，甚至五○％，川普在一六年大選期間多次強調重啟貿易協定的提議，提出要將中國出口至美國的商品「全部」課徵關稅，且稅率從二五％起跳，更提到關稅稅率必要時還會再升高，可能從二五％提高至五○％，在未來，基本上無重談協議的可能性。（全文未完）

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