You Can’t Stop Us！名人用接力運動逆轉困境　室內衝浪、沙發練大肌…網友接招瘋響應

▲NIKE以「#YouCantStopUs」作為口號，號召KOL發揮自己的影響力鼓勵大家在家鍛鍊自己，齊心對抗疫情。（圖／翻攝自影片）



生活中心／綜合報導



過去幾個月裡，地球有了放慢節奏、好好休息的機會，但大家是否也變成沙發馬鈴薯了呢？朋友聚會頻率減少，漸漸習慣窩在家追劇滑手機，不知不覺間每日堅持運動的毅力跟著也鬆懈了，實在母湯！近期IG上掀起一股「YOU CAN'T STOP US」請你跟我這樣做的居家運動挑戰，網紅與潮人們熱列響應，紛紛在帳號分享各種居家運動訓練影片，從徒手腹肌訓練、瑜珈、到泰拳等等，短短15秒畫面展現的是心中勇往直前的信念，告訴大家面對困境我們更要奮力前進，為將來隨時就緒、再次閃耀登場。



「 #YouCantStopUs」接力挑戰活動，希望透過名人、網紅們力量，讓大家即便不能出門運動，也能在家裡好好增強自己，齊心挑戰自我。接力賽甫開始數日，便吸引各界網紅應援，包含時尚部落客莫莉就在家簡單鋪上瑜伽墊立刻做起腹部訓練，還號召「莫寶」一起拍攝「請你跟我這樣做擊掌」，而莫莉也接力給新生代破億點閱歌手周興哲、現役中職籃球後衛吳永盛、義大犀牛中外野手林哲瑄以及亞運空手道二連霸冠軍文姿云，要將這一股正向力量傳出，別讓怠惰阻止大家鍛鍊。



除了名人、運動員率先跳出來接力賽以外，各領域KOL也跨界響應，像是辣媽「咪咪愛運動」就用倒立挑戰來接力，充分表現驚人核心耐力；單車YouTuber「Linda」也用30下深蹲、原地腳踏車定竿訓練來向粉絲以及朋友發起挑戰；健身教練「賈教練」也示範3招在家就可以做的核心肌耐力訓練，要粉絲快點一起加入挑戰並tag他，一起逆轉就能更強大。



▼網紅、運動好手們紛紛響應這次「#YouCantStopUs」挑戰。(圖／翻攝自「姜巧文」、「咪咪愛運動」）



宅在家沒上健身房？演員秘境獵人「徐愷」分享不靠任何運動器材就能健身的方法，只要椅子、沙發、桶子，就能從頭練到腳，不管是手臂、大腿還是腹部，想多精實就有多精實。到在家運動不受場地和時間限制，也省去交通時間，想練就練效果加倍。網友也紛紛留言「好帥、太強、臣服」，只要有心，「 #YouCantStopUs」假以時日也能成為像愷獵人一樣的佼佼者，所有高級動作都能駕馭自如。

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在 Instagram 查看這則貼文 秘境獵人 徐愷 (Kai)（@kaihsu_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 16 日 上午 3:53 張貼

「每到夏天我要去海邊～海邊有個漂亮高雄妹...」，天氣漸漸熱起來，陽光、大海我來了！但去年比基尼有點穿不下，腹肌也還沒練出來？衝浪高手ooorange33在IG分享「乾式衝浪」，客廳地板就能完成浪上動作，包括起乘、滑水、越浪，不需使用任何器材，任何人都能駕馭，網友留言大讚「好美、好可愛」！想成為浪上蛟龍嗎？快趁現在偷偷練功，記得～防曬不要擦太多喔！

在 Instagram 查看這則貼文 哈橘子（@ooorange33）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 上午 2:28 張貼

對此，網紅們的力量立即展現，活動才開始數日「#YouCantStopUs」就有超過1.6萬以上的貼文，網友迴響熱烈，紛紛加入「居家運動接力挑戰賽」的討論。網友瘋接力Show出專屬自己的運動訓練，有人很認真的PO出自己在重訓的照片，也有人搞笑的玩起來，但不論如何，這股力量如同接力賽一樣一棒傳著一棒，讓大家突破居家惰性，用運動鍛鍊，一起讓自己變得更強大。

快跟上這波挑戰熱潮，號召身邊朋友一起居家運動，在IG影片上hashtag 「#YouCantStopUs」，還有專屬的GIF檔，趕走惰性吧！