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關務署推「物聯網全時監控計畫」2022年上路　嚴防走私亂象

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為了避免走私亂象，財政部關務署擬定「物聯網全時監控計畫」首先針對貨櫃車、貨運車、車機封條產業訂定標準，最快要在2022年實施全時監控保稅倉庫、未稅貨物及監管物品，未來貨物在端點與端點之間的移動等，全程都會被記錄，大大遏止走私等機會。

保稅倉庫近年發生物品擅自移動的情況常發生，甚至引發走私等疑慮，關務署為了加強管理機制、補足漏洞，規劃藉由物聯網領域的創新科技，建立全新的貨物移動安全監管機制，實現貨櫃、貨物從端點到端點移動，全流程監控的目標。

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而關務署的物聯網全時監控計畫將以公私夥伴、降低成本、防範走私、深化查緝、培養產業與資訊整合等六大重點發展，相關計畫已經在今年4月啟動，首先訂定汽車貨櫃（物）貨運業車輛車載機及車機封條產業標準。並且預計在9月公告物聯網全時監控計畫中車載機及車機封條產業標準草案出版，預計2021年可以完成件至產業標準草案最終版，之後會建置系統，2022年實施全時監管機制。

舉例而言，與現在不同的是，貨物端點移動，雖然已經有電子封條，但只能進站、出站讀取資料、儲存，但是缺乏全面性的監控，未來透過物聯網，貨物端點與端點之間的移動，都會全部被記錄，並且即傳海關，未來走私等情況將會被遏止。

為了蒐集意見，關務署也將在下周二（26日）召開公聽會，針對包含國內車載機、封條設備供應商、系統整合商、電信營運商等設備供應商以及汽車貨櫃貨運等陸路運輸及保稅卡車業者進行說明。官員解釋，推動此計畫並非針對私菸案，且全時監控也並非針對所有海關貨物，如果業者貨物已經完稅，且並非高風險物品，未來免受到監控。

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