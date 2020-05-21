人類發展指數將「史上首次」倒退！　聯合國：新冠疫情衝擊才剛開始

▲疫情籠罩下的紐約時報廣場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

聯合國20日表示，受新冠病毒疫情衝擊，人類發展指數（HDI）可能出現自1990年創設以來的首次「倒退」，顯示COVID-19大流行正引發人類發展危機，且對於開發中國家而言，受影響幅度將更大。

綜合外媒報導，聯合國開發計畫署（UNDP）表示，過去儘管曾發生過2007至2009年全球金融危機，或是2014至2016年西非伊波拉疫情，但人類發展指數自創設以來，30年間每年都持續成長。

UNDP負責人施泰納（Achim Steiner）說，「新冠疫情對健康、教育和經濟收入產生三重打擊，可能改變人類發展指數未來趨勢。」

人類發展指數反應教育、健康與生活水準指標，然而目前全球每10名兒童中，就有6人因為學校停課而失去受教育機會，且大多數國家都發生經濟嚴重衰退；UNDP表示，人類發展指數將退回6年前水準。

此外，人類發展倒退同時影響富裕國家和窮國，但對於難以因應疫情的開發中國家而言，對社會與經濟影響層面將更巨大。

UNDP表示，預計2020年全球人均收入將下降4％；世界銀行（World Bank）也警告說，新冠疫情可能使全球多達6000萬人陷入「極端貧窮」。

此外，國際勞工組織（ILO）預測，未來數月內有多達半數的勞工可能面臨失業；與此同時，世界糧食計畫署（WFP）也表示，假如不採取直接行動，全球將有2.65億人面臨飢荒危機。

UNDP強調，全世界目前目睹的「疫情影響」只不過是剛開始，各國之間在準備與應變能力方面有著巨大差異。

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