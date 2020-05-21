羅德曼暗示金正恩病重：現在是他妹妹統治著北韓！

▲由於金正恩對籃球的熱愛，讓他跟作風特立獨行的羅德曼(右)建立起不錯的友誼。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

北韓最高領導人金正恩的生死和病重謎團，不久前隨著他的「公開露面」，本來已經撥雲見日。但金正恩的好友：前NBA球星羅德曼(Dennis Rodman)本周卻對他的健康狀況表示懷疑，讓這位36歲北韓神秘領導人是否病重的話題，又再度被炒熱起來。

羅德曼周四(21日)在《早安英國》(Good Morning Britain)節目中接受訴節目主持人皮爾斯摩根(Piers Morgan)的視訊訪問。內容本來是要談Netflix推出的「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)與公牛王朝的紀錄片《最後之舞》(The Last Dance)。這部紀錄片共有10集，Netflix在本周一(18日)讓最後兩集上線，羅德曼也有在影片中亮相。

但是兩人聊著聊著，卻扯到了不久前的金正恩死傳聞 。皮爾斯摩根問羅德曼說：「你知道他現在的身狀況怎樣嗎？」羅德曼竟然回答說：「皮爾斯，我確實跟此韓鮮保持著聯繫，但我要說的是：如果您在電視上看到他的妹妹正在管理這個國家， 你就知道的確有了問題了。」

羅德曼暗示 ，金正恩的妹妹金與正最近公開露面的次數增加了，這顯示平壤發生了並不尋常的狀況。，

多年來，由於金正恩對籃球的熱愛，讓他跟作風特立獨行的羅德曼建立起不錯的友誼。所以，順理成章的，羅德曼非常關心金正恩的健康狀況。金正恩的妹妹金與正近日檢被盛傳是潛在繼任者。據說金正恩至少有兩個孩子，但同樣都還沒成年。

北韓是一個非常重男輕女的社會，自從1949年北韓政權成立以倈，兩次的接班人都是男性。但是，32歲的金與正近年來在哥哥的政府裡扮演著越來越吃重的角色。2017年，她跟北韓的一些高層人物一起被美國政府列入「嚴重侵犯人權」的黑名單。