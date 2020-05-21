英國史上頭一遭！發行「負殖利率」債券

▲英國政府周三發行了該國歷史上第一批負殖利率公債。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

日本、德國等其他歐洲國家日前已先後發行了負殖利率公債，而英國政府周三（20日）也加入此行列，發行了該國歷史上第一批負殖利率公債。

綜合外電報導，英國債務管理局（DMO）周三發售一批2023年7月到期的3年期公債，規模達37.5億英鎊，殖利率為負0.003％，為該國歷來首度以負利率發債。

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負殖利率公債的發行反映出在新冠肺炎疫情肆虐下，全球經濟正面臨著衰退的威脅，也促使各國央行透過調降利率及購買債券來減緩經濟衝擊。據《路透》報導，雖然投資者每年將獲得0.75%的利息，但他們為債券支付的金額高於債券面值，因此若他們持有的債券到期，只能領回更低的本金。

強勁需求使該負利率債券超額認購達兩倍多，但花旗集團策略師團隊指出，鑒於今年以來英國公債殖利率下滑了逾60個基點至0%，該批債券較其他同年限債券相比，仍相對便宜，凸顯其需求不如預期熱烈。

投資機構ADM Investor Services全球策略部門分析師Marc Ostwald表示，負殖利率並不意味著所有買家都會賠錢，一些人可能期待債券價格進一步上漲後將其出售，其他人則可能希望對沖英國央行降息至負值的風險。

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