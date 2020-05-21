彰銀董事改選大戰！立委爆「價購」委託書　金管會最高可罰480萬

▲彰銀改選戰，立委江永昌爆料，市場傳出目前已出現價購委託書的情況，金管會要求集保公司加強查核。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

彰銀股東會將於6月19日召開，今年適逢董事改選，再度引發外界關注經營權之爭，立委江永昌今（21）日爆料，市場傳出雙方搶委託書大戰，甚至出現「價購」的情況。

立委江永昌今天在財委會表示，市場傳出搶委託書大戰，勞務費從5元飆漲到100多元，等於是溢價收委託書，甚至有「價購」疑慮，要求金管會不能置身事外，要對此事要有所了解。

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依照公開發行公司出席股東會使用委託書規則第11條第1款規定，不得以給付金錢或其他利益為條件，但代為發放股東會紀念品或徵求人支付給代為處理徵求事務者的合理費用，不在此限。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，在實務上，徵求人支付給代為處理徵求事務的業者是代工費用，由於代為處理的業者必須要提供徵求事務的場所，也要有必要人力，以及負責郵電、廣告文宣等作業，本身有支出成本，因此會收取勞務費，屬於私人契約關係，而徵求者與代為處理徵求事務者之間的協議，因此不是用買來取得委託書，與價購行為沒有關係。

蔡麗玲指出，金管會向來督導集保公司在委託書徵求期間，要加強查核徵求人或代為處理徵求事務者，若發現涉及價購行為，違反相關規定，除了表決權不會予以計算外，同時也會依照證交法第178條第8款規定，處以24萬元至480萬元不等罰鍰。

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