房屋稅、娛樂稅紓困減徵　財政部否認「中央減稅、地方買單」

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

外界質疑，中央政府針對地方三稅，使用牌照稅、房屋稅以及娛樂稅減免，未全面有補償措施，形成「中央減稅、地方買單」，財政部予以否認，並表示非事實，房屋稅、娛樂稅等協助業者紓困，地方政府可依稅法規定自行調整，並非行政院或中央要求地方減稅，自然也就不是「中央減稅、地方買單」。

國民黨立委吳怡玎日前質疑，為了協助業者度過難關，行政院祭出牌照稅、房屋稅、娛樂稅等三大地方稅減免措施，其中牌照稅由交通部針對運輸業、小客車租賃業直接補貼50%，所以地方政府沒有稅收損失；但是房屋稅、娛樂稅中央政府並未補貼地方政府，等於是中央減稅地方買單。

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財政部表示，依據房屋稅條例房屋稅依實際使用情形是按住家用（含自住用或其他住家用）或非住家用（含營業用或非住家非營業用）稅率課徵，各地方在法定稅率範圍內規定徵收率，目前各地方規定營業用稅率為3%，為法定稅率的最低稅率；非住家非營業用法定稅率為1.5%到2%，各地方政府除了連江縣、金門縣為1.5%之外，其餘多為2%。

如果受到疫情影響，飯店未使用的樓層，或者是營利事業停業或營業面積縮減的部分，屋主可以向稽徵機關申請，改按非住家非營業稅率課徵房屋稅，該措施並非租稅優惠，是地方政府依據法規協助屋主減輕房屋稅負擔，必非中央減稅地方買單。

娛樂稅的稅率是由地方政府視實際情形，依據娛樂稅法第6條的規定，在法定稅率範圍內規定徵收率，可以自行修正徵收率後經民意機關同意後實施，也是地方政府可以自行調整的範圍，又娛樂稅受疫情影響，自動報繳業者的營業收入減少，娛樂稅收入也會減少，查定課徵業者的營業天數減少，或未使用的娛樂設施地方政府可以依據實際營業情況，調減查定金額，是地方政府可自行調整的範圍，也非中央要求減稅。

根據財政部統計，地方政府核減房屋稅有2125件，減徵8200多萬元；娛樂稅有7232件，減徵3200多萬元。

財政部表示，依據紓困條例第9條授權目事業主管機關訂定辦法，受疫情影響發生困難的產業提供紓困、補貼等必要協助措施，交通部已經提供使用牌照稅、房屋稅、地價稅等補貼措施，幫助業者度過難關，未有中央請客、地方買單的情形。

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