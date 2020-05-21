劇烈降雨今晚來襲！水利署：水災緊急應變小組二級開設

▲經濟部水利署今(21)日傍晚宣佈水災緊急應變小組二級開設，緊盯全台水情以期超前部署。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

中央氣象局宣佈大規模劇烈降雨今（21）日晚間來襲，為因應滯留鋒面及西南氣流影響期間降雨，經濟部水利署今天傍晚宣佈水災緊急應變小組二級開設，緊盯全台水情以期超前部署。

水利署官員指出，今晚起西南氣流增強，中南部山區會有顯著降雨；明日平地及山區並有局部豪雨以上等級降雨，面對短時強降雨，未來三天將有專人時時關注氣象預報資料。

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▲中央氣象局宣佈大規模劇烈降雨今（21）日晚間來襲，提醒各地做好防災準備。（圖／中央氣象局）

水利署各所屬河川局依照水情狀況，已提前開設應變中心戒備、與縣市政府水利首長保持密切聯繫，隨時提供氣象局發布之相關情資，特別是雲林、嘉義、高雄、屏東，臺東及花蓮地區，提醒地方務必於今日完成防汛部署、滯洪池提前預留滯洪空間。



另外，稻作及蔬菜生產部分，由於一期稻作已進入抽穗期，若遭逢雨水而有倒伏情形，請農委會提前預防因應；未來三天降雨高峰於山區，雖各單位於汛期前已完成防汛演練，仍請水土保持局注意土石流災害。



河川上游水庫如南部曾文、南化水庫、中部德基水庫、北部石門水庫，因水庫蓄水與下游防洪密切相關，請水庫管理單位針對各單位破堤施工案件及在建工程，務必做好加固、戒備及防災應變作為。另也提醒，石岡壩雖已完成堤防加固作業，惟該區域曾發生災情，仍請中水局特別注意石岡壩上下游防汛整備情形。