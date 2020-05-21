　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

劇烈降雨今晚來襲！水利署：水災緊急應變小組二級開設

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部水利署今(21)日傍晚宣佈水災緊急應變小組二級開設，緊盯全台水情以期超前部署。（圖／經濟部提供）

▲經濟部水利署今(21)日傍晚宣佈水災緊急應變小組二級開設，緊盯全台水情以期超前部署。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

中央氣象局宣佈大規模劇烈降雨今（21）日晚間來襲，為因應滯留鋒面及西南氣流影響期間降雨，經濟部水利署今天傍晚宣佈水災緊急應變小組二級開設，緊盯全台水情以期超前部署。

水利署官員指出，今晚起西南氣流增強，中南部山區會有顯著降雨；明日平地及山區並有局部豪雨以上等級降雨，面對短時強降雨，未來三天將有專人時時關注氣象預報資料。

請繼續往下閱讀...

▲中央氣象局宣佈大規模劇烈降雨今（21）日晚間來襲，提醒各地做好防災準備。（圖／中央氣象局）

▲中央氣象局宣佈大規模劇烈降雨今（21）日晚間來襲，提醒各地做好防災準備。（圖／中央氣象局）

水利署各所屬河川局依照水情狀況，已提前開設應變中心戒備、與縣市政府水利首長保持密切聯繫，隨時提供氣象局發布之相關情資，特別是雲林、嘉義、高雄、屏東，臺東及花蓮地區，提醒地方務必於今日完成防汛部署、滯洪池提前預留滯洪空間。

另外，稻作及蔬菜生產部分，由於一期稻作已進入抽穗期，若遭逢雨水而有倒伏情形，請農委會提前預防因應；未來三天降雨高峰於山區，雖各單位於汛期前已完成防汛演練，仍請水土保持局注意土石流災害。

河川上游水庫如南部曾文、南化水庫、中部德基水庫、北部石門水庫，因水庫蓄水與下游防洪密切相關，請水庫管理單位針對各單位破堤施工案件及在建工程，務必做好加固、戒備及防災應變作為。另也提醒，石岡壩雖已完成堤防加固作業，惟該區域曾發生災情，仍請中水局特別注意石岡壩上下游防汛整備情形。

ET快訊
了不起榜首！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」　網洗版跪了
快訊／威力彩5.1億「頭獎號碼」出爐！雨天對獎發大財
寧夏夜市知名豆花店員工偷4450元　她自爆「16年偷600萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

泰山經營權保衛戰提前開打　股東會通過增加董事名額上看17席次

經長沈榮津射內外二箭拚振興　打造半導體先進製程等四大中心

影／振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

泰山股東會公司派穩營運　擬配發現金股利每股0.9元

下周油價預測出爐！汽柴油大漲至少1.3元「加油要快！」

高鐵擬發150億公司債自救　疫後推大學生等促銷方案穩營運

影／振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　目標華人最佳茶飲創業平台

再生能源投資挹注　前四月外資對台投資逆勢成長近五成

台美合作新局曾銘宗問「近期能不能加入CPTPP？」經濟部回應了

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

怕水柴伸小手試水溫下秒突跳海　狗爬式游超遠！網笑：想當魚啦

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

關務署推「物聯網全時監控計畫」2022年上路　嚴防走私亂象

快訊／威力彩5.1億「頭獎號碼」出爐！雨天對獎發大財

友訊公司派再出招！延後股東會時間　獨董鍾祥鳳發千字文抗議

英國史上頭一遭！發行「負殖利率」債券

房屋稅、娛樂稅紓困減徵　財政部否認「中央減稅、地方買單」

彰銀董事改選大戰！立委爆「價購」委託書　金管會最高可罰480萬

劇烈降雨今晚來襲！水利署：水災緊急應變小組二級開設

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　預估近5萬人未申請

理財周刊／美中角力　台灣選邊站

先探／台股高價化現象

貴婦居家服UCHINO斜袖設計「手臂更細」　穿出門也很華麗

「陸版花澤類」放話：魏晨結婚送房子…結果真領證！承諾跳票：原諒年少無知

美麗島事件起訴檢察官過世　施明德赴告別式「伸出和解的手」

梅雨鋒面強降雨！萬里台二線嚴重積水　金山警啟動交管警戒

豪大雨特報！蘇貞昌要求各部會嚴陣以待：提前做好防災準備

中職／不用人形立牌！桃猿準備好迎接球迷　卻因雨延賽

恐無罪！ 19週男嬰從馬通沖進化糞池　未婚懷孕女認了：經濟上沒辦法

孫尤安宅家創作力爆發...砸百萬「傳承外婆秘方」！

老司機快來！北市酒店業悶了1個多月　14家業者今解封

防國安漏洞！大陸人大今晚公布「港版國安法」　4大要點內容曝光

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

財經熱門新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

1、2月期千萬大獎發票　7張未領

快訊／威力彩衝5.1億！頭獎號碼出爐

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩18萬個名額

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

花旗員工明放防疫假一天　還發1.5萬津貼

和碩將發6萬張「限制型股票」！童子賢曝光獎勵條件

振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

下周油價預測出爐！汽柴油大漲至少1.3元「加油要快！」

勞工紓困貸款10萬元要辦要快　百萬名額只剩21萬個！　　

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　預估近5萬人未申請

只剩3天截止！　勞保局補貼3萬元還有1.7萬人未申請

獨／友訊獨董關鍵對話內容曝光　馮忠鵬遭爆料「額外收取報酬」達百萬元

「英德紀念幣」　爆史上現場買氣最差

更多熱門

相關新聞

經長沈榮津射內外二箭拚振興　打造半導體先進製程等四大中心

經長沈榮津射內外二箭拚振興　打造半導體先進製程等四大中心

新內閣就位，經濟部長沈榮津今（21）日於新任期首度受訪，針對留任的施政定調為內外二箭，對內將落實「六大核心戰略產業」，對外則將打造半導體先進製程、高科技研發、高階製造與綠能研發等四大中心，為台灣產業與經濟發展奠定下一個二十年的利基。

振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

訂單遞延效應發酵　經濟部：四月外銷訂單創歷年同月第三高

訂單遞延效應發酵　經濟部：四月外銷訂單創歷年同月第三高

關鍵字：

經濟部水利署

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面