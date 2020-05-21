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印尼「屍傳人」感染！家屬堅持開棺為死者沐浴更衣　全村15人慘中鏢

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▲▼印尼,泗水,新冠肺炎,墳墓,棺材,屍傳人。（圖／路透社）

▲印尼傳出「屍傳人」案例，圖為泗水地區家屬到新冠肺炎死者公墓前哀悼之畫面。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

新冠病毒的傳播能力強大，就連存留遺體上的病毒也可能傳給人類，印尼就發生一起類似的「屍傳人」案例！東爪哇省詩都阿佐縣（Sidoarjo Regency）某村落的居民無視衛生當局的警告，打開棺材為死者沐浴，結果造成15名村民接連感染新冠肺炎。

據《雅加達郵報》，某新冠肺炎患者2個禮拜前在醫院死亡，依傳染病防治程序，遺體需盡速入棺火化，然而死者家屬卻反而向醫院要回遺體，將遺體用塑膠膜妥善覆蓋後放進棺木，並送回村內。

然而更可怕的是，其他家屬、村民無視防疫規定，硬是打開棺材、拉下塑膠包膜，依照當地傳統為死者進行沐浴，造成15名村民集體染疫、數十人遭列管為觀察對象，詩都阿佐縣16日更在一天內新增45名確診案例，突破該地區新冠肺炎爆發以來單日確診紀錄。

當地官員17日向記者沉痛表示，「死者親戚拉開遺體上的保鮮膜、甚至幫祂洗澡，確實太粗心了！」

該官員也透露，目前已部分封閉村莊、限制居民進出，並命令清真寺短期內禁止進行大規模的禱告活動；印尼第二大城泗水市、詩都阿佐縣、錦石縣目前也正實施「大規模社交距離限制」（PSBB），直至5月25日。

▲無名屍帶來好運！遺體拒下葬「伴12年」…家人照常餵食幫洗澡（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼少數民族傳統上，有「伴屍」概念，造成防疫上的破口。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，印尼當地少數民族在傳統上有著不同的生死觀念，在親人死後，他們會像生前般照料親人的遺體，不僅為其準備吃食、還會幫其洗澡更衣，甚至將遺體置放家中「伴屍」，有的更長達12年；然而這些傳統觀念卻造成防疫上極大的破口。

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