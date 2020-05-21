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泰山經營權保衛戰提前開打　股東會通過增加董事名額上看17席次

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▲食品大廠泰山企業今（21）日召開股東常會，通過修改公司章程議案。圖右為泰山董事長詹逸宏、圖左為泰山總經理詹景超。（圖／泰山提供）

▲食品大廠泰山企業今（21）日召開股東常會，通過修改公司章程議案。圖右為泰山董事長詹逸宏、圖左為泰山總經理詹景超。（圖／泰山提供）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠泰山經營權之爭提前開打，泰山今（21）日召開股東常會，通過修訂公司章程擴大資本至百億元，並增加董事席次至17席，希望讓組織具備彈性，以廣納賢才進入董事會，展現鞏固經營權決心。

泰山將在明年進行董監改選，隨著大股東龍邦近年持續買股，目前持有泰山股份已達25%，外界視為劍指泰山經營權；為此，泰山董事會日前通過股東提案因不符合公司法172條之１規定「提案超過一項」及「該議案非股東會所得決議者」，依法不予列入股東會議案。

請繼續往下閱讀...

泰山表示，股東龍邦公司之提案，除了擬「解任董事伸揚投資有限公司法人代表人詹逸宏之董事暨董事長職務」外，一併提案要求「詹逸宏並應在股東會向各股東詳細交代貴公司對中聯油脂上開私募案同意與否之決議完整過程及時間序」，該提案超過一項。

對此，龍邦集團以書面聲明表示，108年底泰山重要轉投資公司「中聯油脂私募事件」，泰山董事長詹逸宏兼任中聯油脂董事長，無異議通過此私募案，若付諸執行將稀釋泰山所持有33.33%之中聯油之股權；相關細節尚欠所有股東一個完整合理的說明。

泰山企業股東會今天通過修改公司章程，資本額將由原本的80億元擴充至100億元，董事席次也將從原有的5至11席，增加為5至17席，展現鞏固經營權決心。

▲飲料點心化是近年食品界的主要趨勢，泰山推出仙草蜜口味的爆米花，希望能讓消費者耳目一新。（圖／泰山提供）

▲飲料點心化是近年食品界的主要趨勢，泰山推出仙草蜜口味的爆米花，希望能讓消費者耳目一新。（圖／泰山提供）

泰山表示，泰山由2007至2016年十年間共配了三次股利，合計1.75元；新團隊上任以來，近三年分別配發0.4、0.8、0.9元現金股利，合計2.1元，若以年度平均股價換算股息殖利率，2018年為4.6%，2019年為4.5%，與同業比較均屬優質，亦遠高於銀行定存利率，但泰山經營團隊不會以此自滿，會更加努力為股東創造更大收益。

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