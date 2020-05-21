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元太科技首季EPS 0.69元　創9年來同期新高

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▲元太彩色電子紙技術新突破　進軍電子書閱讀器與零售看板。（圖／元太科技提供）

▲元太彩色電子紙技術。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
元太科技（8069）今（21）日公布首季合併營收29.22億元，季減15%，年減1％；歸屬於母公司的淨利7.87億元，單季稅後每股盈餘(EPS)0.69元，單季營業利益、淨利、每股稅後盈餘(EPS)均創9年來同期歷史新高。

元太科技表示，各國面臨嚴峻的新冠疫情衝擊，因交通及工廠營運中斷的影響，造成供應鏈斷鏈、人力緊缺，所幸元太科技面對客戶的需求，備有足夠的產能及人力運作，並在大陸揚州廠全力拼復工的努力下，產能僅稍微受到影響。

元太科技指出，今年3月底、4月初即回復產能滿載的營運，因此元太科技今年第1季的營收除了未受疫情影響外，實際銷售的美金營收還較2019第1季微幅成長，唯美元對新台幣匯率貶值因素下，新台幣營收反較2019年第1季微幅衰退。
 
公司治理方面，元太科技表示，連續在台灣證券交易所公司治理中心第五屆及第六屆公司治理評鑑結果中，名列於上櫃公司前20%，元太科技期藉評鑑參與，深化公司治理及企業責任文化、強化法令規章的遵循，提升資訊揭露品質，發揮董事職能，以及促進股東行動主義等面向的表現。
 
市場方面，元太科技指出，自2019年底發表彩色印刷電子紙(E Ink KaleidoTM，Print Color ePaper)技術以來，元太科技加速研發及製造量產彩色印刷電子紙面板，盡力克服新冠疫情對供應鏈及製造生產所帶來衝擊，確保能如期提供客戶需求。

請繼續往下閱讀...

元太科技說明，彩色印刷電子紙是運用新型彩色印刷技術再結合電子紙的顯示技術，與黑白電子紙的換頁速度一樣快，由於電子紙的特色與傳統紙張非常相似，它運用反射式顯示技術，電子紙面板沒有背光，長時間觀看不會引起眼睛疲勞，不像LCD螢幕的採用LED背光，背光會通過液晶直接照射使用的眼睛，類似眼睛直接注視太陽的效果，有時會造成眼睛不適。
 
元太科技補充，彩色印刷電子紙使用的墨水與印刷行業中使用的油墨相似，運用微膠囊墨水技術，在微膠囊頂部添加彩色的墨水，以產生與紙張印刷顏色雷同的效果，由於模擬彩色紙張的顯示效果，彩色印刷式電子紙色彩柔和溫潤，並且比過去採用玻璃彩色濾光片的電子紙更加輕薄，也具備較好的光學品質，適用於閱讀、教育以及專業人士應用領域。

元太科技分享，近期多家終端品牌客戶同時採用彩色印刷電子紙，發表彩色電子書閱讀器及彩色閱讀手機產品，並已上市發售，包括科大訊飛iFLYTEK、掌閱iReader、文石Onyx等品牌，而Pocket Book彩色電子書閱讀器則將在6月面世，實現彩色電子紙產品應用的普及化。
 
元太科技強調，新冠肺炎改變老師與學生傳統到學校學習的模式，遠距教學及在家學習快速躍升為新的學習主流，而電子紙筆記本能讓學生在線上課程學習時，完成書寫課堂筆記、線上考試作答回傳等需求，目前在中國大陸已有電子紙筆記本市場基礎，可望成為全球市場先行導入地區。

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元太科技彩色電子紙

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