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2020年不動產業3大趨勢　後疫情時代將面臨衝擊與轉型

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲根據勤業眾信的報告顯示，新冠肺炎（COVID-19）確實衝擊商業不動產業的交易。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（21）日公布《2020不動產趨勢報告》，內容指出，疫情改變既有的生活和工作型態，不動產的行銷模式變化以及遠距上班所影響，使得商業不動產的交易也受到衝擊，包含斷鏈與人才短缺、遠距上班降低商辦租賃需求以及開發商延遲推案等，而不動業必須重新調整與面對新的挑戰。

勤業眾信表示，根據台灣不動產協會的《2020第一季台灣商業不動產投資信心指數調查》土地開發、辦公室、經濟環境、店面以及旅館五指標都表現下降。

請繼續往下閱讀...

勤業眾信聯合會計師事務所不動產產業負責人楊清鎮表示，中美貿易戰促使企業思考供應鏈重組和台商回流，工業區開發、辦公廠房市場需求看漲。然而，新冠疫情（COVID-19）延燒造成不動產業三大衝擊，一上游營建業，面臨進口建材原料斷鏈人力短缺等問題；二，企業面臨經營困境或因實施遠距辦公，使得商辦租賃需求減少；三，導致開發商推案進度延遲、租售業未來交易表現不如預期等衝擊。

可預期的是，疫情期間「線上看房」意願將大幅上升並可能成為長期趨勢，建議不動產業者強化數位技術來提升客戶體驗，以因應疫情過後的市場需求回溫和避免在轉型浪潮中被淘汰；同時，面對勢必迎接的「後疫情」時期，建議業者「提前開發與尋找合適地點、強化體驗與分析技術」，精準掌握不動產業的致勝關鍵。根據勤業眾信所公布的報告中顯示，2020不動產業三大發展趨勢

▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲後疫情時代，不動產業也面臨提升數位技術、轉型、避免疫情過後在浪潮中被淘汰。（示意圖／取自pakutaso）

一、數位化提升消費者體驗

勤業眾信報告發現64%的受訪者表示，其公司在近兩年內增加了提升使用者體驗相關的技術投資；受訪者一致認為，諸如智慧操控電燈或空調、建築指引或服務導覽APP等物聯網技術與行動應用程式，將成為提升客戶體驗的重要元素。而數位實境有助於提供使用者充滿未來感的體驗。然而，真正使用相關技術的受訪者仍不到三分之一，使用者亦以亞洲地區的比例居多，尤其是日本與新加坡。

二、人工智慧可運用於數據分析

有六成的受訪者表示，其公司尚未開始蒐集物聯網感測數據。原因可能在於多數不動產公司尚無法掌握數據擁有者與授權者之來源；同時，也由於數據資料涉及個資，因此受到歐盟的一般資料保護規則（GDPR）等各國監管規範的限制保護。人工智慧（AI）技術則可應用於數據分析，有助於各項業務流程，包括提升營運效率，快速辨識風險和機會等。然而，多數不動產公司尚未深入瞭解與使用此技術，目前使用人工智慧的不動產公司家數不到三分之一。若以地區與產業型態進一步分析，日本、新加坡、中國大陸等地區，及收益高於50億美元的大型不動產仲介商使用比例相對較高。

三、加強網路安全與隱私保護

勤業眾信報告指出，41%的受訪者認為，最大的資料安全風險來自不動產公司與第三方服務供應商系統連接的漏洞，而隱憂則因缺乏管理支援與資金的、網路安全性策略的不足而起；同時，四成受訪者認為對網路風險與安全認知不足，亦影響相關策略推展。勤業眾信建議，不動產業者應加強管理系統，制定資安防護策略與風險辨識的工具及相關人才，建立安全防護網。勤業眾信表示，疫情將帶動各產業轉型，可依據不動產公司導入及策略調查，及早掌握先機、展開布局。

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