佛心！花旗員工明放防疫假一天　符合條件還發1.5萬補助金

▲花旗集團宣布，全球員工明天享有一日特休假，但當天銀行仍維持正常營運。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

花旗集團執行長高沛德（Mike Corbat）宣布，全球花旗員工將於明（22）日享有一日防疫特休假，但當天銀行仍維持正常營運，因此針對因工作無法休假的員工，可在5月22日至5月29日間選一天休假。此外，針對符合資格的員工，提供一次性特別補助金1.5萬元，協助員工度過疫情難關。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，「我們特別感謝同仁在這段艱困時期為客戶、為彼此及為社會所做的付出貢獻」，無論是在辦公室或是居家辦公，同仁都堅守崗位持續服務客戶，而每位同仁的健康與安全是花旗的首要考量。

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莫兆鴻指出，這次透過各式各樣的措施，持續提供同仁支持及協助，讓同仁除了能擁有安全的工作環境，身心也能得到充份的休息；5月22日是同仁額外的休假日，「我們希望同仁能利用這一天充份休息、陪伴家人。」

此外，花旗集團稍早也提供員工特殊補助方案，在花旗台灣方面針對符合資格的員工，提供一次性特別補助金1.5萬元，適時幫助員工度過疫情。

面對新冠肺炎疫情，花旗（台灣）銀行採取積極且嚴謹的防疫措施；花旗及各區域都已經制定各項的危機應變計畫，以及完善的營運持續計畫，同時會持續密切監測疫情發展，適時調整營運，並向員工及主管機關提供即時的防疫措施及訊息。

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