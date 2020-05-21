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商總提三建言要政府盡速振興經濟　賴正鎰：應發5000元消費券

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▲▼商總「服務業對政府當前紓困與振興經濟建言記者會」，商總理事長賴正鎰副理事長許舒博提「便、立、通」三建言，希望政府能加速解封邊境重啟經濟動力。（圖／記者湯興漢攝）

▲商總理事長賴正鎰（左）、商總副理事長許舒博（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

全國商業總會今（21）日召開服務業對政府當前紓困與振興經濟建言記者會，商總理事長賴正鎰指出，根據最新會員4月營收調查結果顯示，不少都會型旅館從3月開始至今都是0訂房率，小客車短租租賃及觀光旅遊業績甚至衰退到8成以上，甚至電影業4月分營業額衰退近9成，因此今天也提出建言希望政府可以提前振興經濟。

賴正鎰表示，台灣目前防疫有成這都是要感謝政府、醫護人員與全民配合，台灣現在已經持續一段時間0確診，但疫情如果真的要獲得真正的控制，仍是要等到疫苗上市，否則疫情還是會時好時壞，但這樣的況如果持續下去，整體經濟而言只會越來越惡化。

請繼續往下閱讀...

因此，賴正鎰也說，希望政府在防疫之餘還是要顧好經濟，像是台灣在今年GDP該如何保1，這也是將是最大挑戰，從最近一直0確診的消息傳出後，民生消費雖然有慢慢恢復，但那些受影響最大的也僅恢復20-30%左右，雖然政府有提出不少紓困方案，但從商總最新調查不少企業，都面臨到行業別與主管機關歸屬問題，而導致政府紓困看得到吃不到。

賴正鎰就提出三項建言，政府應該要加緊腳步因此提出三建言，「便、立、通」，「便」民使用，速發消費券、「立」則是立即上路，擴大旅遊補助、「通」達國際，解封商務旅遊等三大建言。除了拜託政府加速並擴大企業紓困，發放個人補助金與小額貸款，多鼓勵國人外出消費，以國內旅遊取代出國，宣傳健康安全的消費旅遊。

其中，賴正鎰也提到，目前政府即將要推出振興券，但商總認為振興券的力道並不夠，應該要發放5000元以下的消費券，且不能以現金方式發放，還須規定使用期限，消費券方式發放更可以帶動國內產業消費水準。
 

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