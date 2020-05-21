三星槓上台積電！　斥資133兆韓元開闢5奈米晶圓產線

▲三星電子正在國內開闢第六條晶圓產線。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

為了追趕台積電，三星電子公司（Samsung Electronics Co.）今（21）日宣布，在南韓國內開始興建第六條晶圓代工生產線。據報導指出，三星在首爾南方的平澤投入5奈米晶圓廠的興建，並發聲明表示拓展產能的決心。

三星在聲明中指出，這座工廠採用極紫外光微影（EUV）製程技術，預估在2021下半年左右可啟動，開始生產應用於5G的5奈米晶片。

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三星晶圓代工業務主管鄭恩昇（ES Jung）表示，新產線可促使三星開拓新局面，同時推動代工業務的強勁成長。開普投資證券（Cape Investment & Securities）分析師朴成俊（Park Sung-soon）則表示，目前三星在晶圓代工市場落後台積電，三星必須藉此以追趕台積電。

三星去年就有計畫投入133兆韓元（約新台幣3.3兆元）與台積電和英特爾等代工大廠競爭，其中60兆韓元用於國內建設。這條位於平澤的5奈米生產線將成為三星在國內的第五條生產線，而另一條產線在美國。

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