　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

三星槓上台積電！　斥資133兆韓元開闢5奈米晶圓產線

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼三星電子設在墨西哥蒂華納（Tijuana）的工廠。（圖／路透）

▲三星電子正在國內開闢第六條晶圓產線。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

為了追趕台積電，三星電子公司（Samsung Electronics Co.）今（21）日宣布，在南韓國內開始興建第六條晶圓代工生產線。據報導指出，三星在首爾南方的平澤投入5奈米晶圓廠的興建，並發聲明表示拓展產能的決心。

三星在聲明中指出，這座工廠採用極紫外光微影（EUV）製程技術，預估在2021下半年左右可啟動，開始生產應用於5G的5奈米晶片。

請繼續往下閱讀...

三星晶圓代工業務主管鄭恩昇（ES Jung）表示，新產線可促使三星開拓新局面，同時推動代工業務的強勁成長。開普投資證券（Cape Investment & Securities）分析師朴成俊（Park Sung-soon）則表示，目前三星在晶圓代工市場落後台積電，三星必須藉此以追趕台積電。

三星去年就有計畫投入133兆韓元（約新台幣3.3兆元）與台積電和英特爾等代工大廠競爭，其中60兆韓元用於國內建設。這條位於平澤的5奈米生產線將成為三星在國內的第五條生產線，而另一條產線在美國。

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

過期票券變黃金！　輕鬆3步驟，讓它重新有價值！

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局
台積電赴美》掌握關鍵技術優勢　保護台灣最實際資產
三星掌門李在鎔視察西安晶片廠　成疫情爆發後首位赴陸商務人士

ET快訊
偷吃夫問小三：腿軟嗎～通姦告不成！正宮「印637頁鹹濕對話」
桃園口罩廠拒絕加入國家隊　每片賣14元爽發國難財賺2千萬
美國務院批准1.8億對台軍售　國台辦回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

劇烈降雨今晚來襲！水利署：水災緊急應變小組二級開設

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　只剩6千多人未申請

理財周刊／美中角力　台灣選邊站

先探／台股高價化現象

先探／謝金河：小心飆漲股的後座力

勞工紓困貸款10萬元只剩15.6萬個名額　近30萬人已領到錢！

先探／520後新局

法德倡議16兆歐盟復甦基金　歐元回升至逾兩周高點

泰山經營權保衛戰提前開打　股東會通過增加董事名額上看17席次

元太科技首季EPS 0.69元　創9年來同期新高

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

怕水柴伸小手試水溫下秒突跳海　狗爬式游超遠！網笑：想當魚啦

劇烈降雨今晚來襲！水利署：水災緊急應變小組二級開設

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　只剩6千多人未申請

理財周刊／美中角力　台灣選邊站

先探／台股高價化現象

先探／謝金河：小心飆漲股的後座力

勞工紓困貸款10萬元只剩15.6萬個名額　近30萬人已領到錢！

先探／520後新局

法德倡議16兆歐盟復甦基金　歐元回升至逾兩周高點

泰山經營權保衛戰提前開打　股東會通過增加董事名額上看17席次

元太科技首季EPS 0.69元　創9年來同期新高

滷味、鹹水雞照吃！專家曝運動前後「超低卡飲食法」...只留肌肉肥油Bye

買便當突暴雨！　萌汪遭「垃圾袋打包」眼眶濕瞬間臉垮

以前從不碰貓！　潔癖爸被收服...每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

2021年城市設計博覽會　林右昌：以「設計改變城市」為核心概念

摔角手殺人不意外！從小混黑道「把後輩拖至後山痛扁」　異性經驗豐富

地毯驚見粉紅肉球！貓皇狂「蓋章」　奴才見傑作超崩潰

30萬年前歐洲巨象遺骨出土！　「骨上咬痕」專家揭密

「最強美胸」熊田曜子0修圖素顏入鏡！　剛睡醒「水腫大眼」散髮掀熱議

在家悶太久　調研：QLED電視出貨量年成長41.8%

國民黨批蔡英文政見跳票「對不起勞工」　勞動部回應了！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

財經熱門新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

1、2月期千萬大獎發票　7張未領

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩18萬個名額

和碩將發6萬張「限制型股票」！童子賢曝光獎勵條件

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

花旗員工明放防疫假一天　還發1.5萬津貼

振興券七月上路　經長沈榮津定調4+1多元方案「強調好領、好用」

下周油價預測出爐！汽柴油大漲至少1.3元「加油要快！」

勞工紓困貸款10萬元要辦要快　百萬名額只剩21萬個！　　

只剩3天截止！　勞保局補貼3萬元還有1.7萬人未申請

「英德紀念幣」　爆史上現場買氣最差

獨／友訊獨董關鍵對話內容曝光　馮忠鵬遭爆料「額外收取報酬」達百萬元

總統紀念酒超人氣　啤酒日銷9000罐

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　雅茗-KY打什麼算盤?

更多熱門

相關新聞

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

據外資摩根大通（JPMorgan）調查，蘋果今年發布 iPhone SE 的處理器，全部由台積電代工，且可望在取得下半年四款 iPhone 12 的處理器訂單，這代表今年蘋果手機的處理器全被台積電吃下，晶圓龍頭三星幾乎無利可圖。據悉，台積電以5奈米技術為蘋果代工下半年的 iPhone 處理器。

三星新一代Galaxy Watch傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

三星新一代Galaxy Watch傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

台積電赴美》掌握技術優勢護台灣

台積電赴美》掌握技術優勢護台灣

Galaxy Buds+「光輝藍」5月22日登場！　可能暫時由Best Buy獨家發售

Galaxy Buds+「光輝藍」5月22日登場！　可能暫時由Best Buy獨家發售

台股早盤上漲54點　向萬一關卡靠攏

台股早盤上漲54點　向萬一關卡靠攏

關鍵字：

三星Samsung5奈米晶圓台積電晶片處理器

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面