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不爽趙立堅批美甩鍋！　川普怒發推特：中國發言人很愚蠢

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▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲川普推特發文批評中國 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國大陸外交部發言人趙立堅20日痛批美國「歪曲事實、甩鍋推責」，而美國總統川普也在發文回擊，直批發言人說話相當愚蠢，試圖轉移中國在全世界散布的痛苦和屠殺，「他們本可以輕易地阻止疫情，但他們沒有！」

川普20日先是在推特發文表示，中國正在進行一場大規模的「假宣傳」活動，因為他們迫切希望民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）當選，這樣又能如同過去20多年以來一樣，繼續「剽竊」美國。

▲▼川普推特。（圖／翻攝自川普推特）

▲川普推特發文痛批趙立堅 。（圖／路透）

接著話鋒一轉，痛批中國的發言人愚蠢地代表中國發言，「拼命地試圖轉移中國向全世界擴散的痛苦和屠殺。中國對美國、歐洲發出的假訊息跟宣傳手段，都只是一種恥辱，而這一切都是來自於高層，他們本來可以阻止這場瘟疫，但他們沒有！」

趙立堅20日在中國大陸外交部記者會中表示，「國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍於人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同。」趙立堅說，川普本人就曾多次稱讚中國防疫，美方錯誤漏洞還有很多，世人的眼睛是雪亮的，「國際社會自有公論。」

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►►防疫期間也要一樣美麗！

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